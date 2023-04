L’Océanic garde les pieds sur terre

RIMOUSKI - Même s’il est parvenu à gagner les deux premiers matchs de sa série face aux Saguenéens au Saguenay, l’Océanic de Rimouski garde les pieds sur la terre. Pour l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, pas question de prendre le prochain match à la légère.

« Nous voulions reprendre l’avantage de la glace, ce que nous avons fait. Je continue de penser que ce sera une longue série, même si on va essayer de gagner le 3e match (mardi à Rimouski). Il ne fait pas penser que les Sags sont morts. Je m’attends à voir les Sags jouer avec l’énergie du désespoir demain (mardi) », a commenté Serge Beausoleil après l’entraînement matinal des siens, lundi.

Le pilote rimouskois est très content de la tenue des siens lors des deux premiers matchs. « C’est super, mais on pense encore à une longue série. Il faudra être prêt pour le 3e match devant nos partisans. On veut continuer à jouer du bon hockey. Nous sommes déterminés, mais prudents en même temps. Nous avons des gars qui lèvent leur jeu d’un cran en séries. Il faut éviter le cachot contre eux parce que leur attaque à cinq est dévastatrice », a-t-il poursuivi.

De l’expérience en séries

Autant Serge Beausoleil que son attaquant de 20 ans Luka Verreault, estiment que l’expérience en séries acquise lors des victoires contre Shawinigan et Saint John lors des deux dernières saisons porte fruit. « Nous sommes plusieurs à avoir connu ces deux séries et nous tentons de montrer le chemin aux plus jeunes. On a travaillé fort lors des deux premiers matchs. Les unités spéciales ont fait la différence. On s’attend à ce qu’ils sortent fort. C’est une équipe de caractère qui va vouloir rebondir », a mentionné Luka Verreault.

Laissé de côté lors du premier match de la série, l’attaquant de 18 ans Nathan Lévesque a fait sentir sa présence avec le but gagnant lors du 2e match. « Il a été très bon avec et sans la rondelle. C’est un joueur très apprécié dans le vestiaire », a lancé son entraîneur.

En bref

Victime d’un coup vicieux qui a coûté deux matchs de suspension au défenseur des Sags, Mateo Mann, l’attaquant de 20 ans William Dumoulin ratera assurément les matchs 3 et 4 de la série, même chose pour le défenseur Mathis Aguilar qui se rapproche tout de même d’un retour au jeu. Serge Beausoleil devrait utiliser la même formation que lors du 2e match à Chicoutimi.