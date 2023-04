Nicole Kidman et Liev Schreiber en vedette dans l’adaptation du roman «The Perfect Couple»

Netflix a trouvé son «couple parfait». Les acteurs Nicole Kidman et Liev Schreiber ont été choisis pour interpréter deux des personnages principaux de l’adaptation en série limitée du roman The Perfect Couple.

Le magazine Variety a appris que l’actrice Nicole Kidman a officiellement signé pour jouer dans cette série d’enquête tirée du roman d’Elin Hilderbrand (qui est surnommée par plusieurs comme «la reine des lectures de plage»).

L’acteur américain de 55 ans Liev Schreiber interprétera le personnage de Tag Winbury, le père du marié.

Le synopsis de la série en six épisodes se lit comme suit: «Amelia Sacks (Hewson) est sur le point de se marier dans l’une des familles les plus riches de Nantucket. Sa future belle-mère désapprobatrice, la célèbre romancière Greer Garrison Winbury (Kidman), planifie ce premier mariage de la saison – jusqu’à ce qu’un corps soit retrouvé sur la plage et que tout le monde devienne suspect, au fil des secrets révélés.»

La distribution comprend également Eve Hewson (dans le rôle de la mariée), Dakota Fanning (la belle-sœur) et Isabelle Adjani (l’amie de la famille).

Les acteurs Billy Howle (le marié), Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin seront aussi de la série dont la production débutera la semaine prochaine.

Nicole Kidman, 55 ans, agira aussi à titre de productrice exécutive avec Per Saari via leur compagnie Blossom Films.