Olivier Arteau dévoile sa toute première saison pour le Trident

En poste depuis la fin de l’été 2022, Olivier Arteau a dévoilé sa toute première programmation à titre de directeur artistique du Trident. Une saison 2023-2024 axée sur la variété dans les prises de position et dans les formes.

Avant de s’asseoir dans le siège occupé durant dix ans par Anne-Marie Olivier, l’acteur, auteur, metteur en scène et chorégraphe de 31 ans n’avait jamais bâti une programmation. Sauf lorsqu’on lui a demandé, quand il a posé sa candidature, de concevoir une saison fictive. Plusieurs idées mises sur la table se sont concrétisées et seront de la saison 2023-2024.

«C’est presque la moitié de la programmation», a-t-il fait remarquer lundi, lors d’un entretien dans le foyer de la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec.

Olivier Arteau s’est donné comme objectif de bâtir une programmation pour tout le monde et le plus vaste possible. On retrouve du théâtre plus féministe et engagé (Pompières et pyromanes), une satire sur le vieillissement (Coup de vieux) et de la danse (Le mythe d’Orphée).

De la mythologie grecque à aujourd’hui, en passant par les années 70 avec Michel Tremblay et les années 1800 avec Orgueil et préjugés, de Jane Austen.

«J’avais envie d’une saison qui me ressemble, en lien avec ce qu’a fait Anne-Marie à la direction artistique et avec des formes nouvelles et interdisciplinaires», a-t-il indiqué.

Arrivé en poste le 8 août, le coordonnateur artistique a eu deux mois pour bâtir sa programmation.

«C’était vertigineux. J’ai hâte de voir la réaction du public. Ça me chatouille», a-t-il laissé tomber.

Une adaptation de Hosanna, de Michel Tremblay, et de son dernier roman, La Shéhérazade des pauvres, lancera, le 12 septembre, la 53e saison du Trident.

Maxime Robin signera l’adaptation et la mise en scène de cette œuvre intitulée Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres.

«J’avais envie, avec Hosanna, d’aborder l’identité de genre. On manquait de contexte et l’arrivée du nouveau roman de Michel Tremblay l’a amené avec la présence du personnage d’Hosanna plus vieux. Luc “Mado Lamotte” Provost se glissera dans la peau de la vieille Hosanna. Il a eu le vertige lorsqu’on l’a approché et il a aussi été traversé par une grande excitation», a raconté Olivier Arteau.

Indiscipline

On retrouvera, ensuite, Pompières et pyromanes (du 7 novembre au 2 décembre), Coup de vieux (du 16 janvier au 10 février), Orgueil et préjugés (du 5 au 30 mars) et Le mythe d’Orphée (du 23 avril au 18 mai).

Pompières et pyromanes, une adaptation de l’essai de Martine Delvaux, qui aborde la crise climatique et la relation des femmes avec le feu, faisait partie de la saison fictive d’Olivier Arteau. Une œuvre «indisciplinée», avec une parole féministe chargée, qui n’est pas du théâtre ni de la performance, mais quelque chose, a-t-il précisé, plus près du happening. Éléonore Delvaux-Beaudoin, pour qui ce livre a été écrit, fait partie de la distribution.

Le mythe d’Orphée, mis en scène par le chorégraphe Alain Lake et Frédérique Bradet, sera axé sur la danse, avec 13 interprètes, dont le danseur Harold Rhéaume.

«Ça va être plus un théâtre symbolique et des codes théâtraux plus de l’ordre de la sensation que quelque chose de cognitif et d’intellectuel», a décrit le directeur artistique.

Michelin, une production hors saison, du 9 au 17 avril, sera présenté au STUDIOTELUS du Grand Théâtre, qui peut accueillir 94 personnes.

Le Trident offre une toute nouvelle tarification de 30$ pour les 30 ans et moins pour sa saison 2023-2024. Ce qui représente une économie de 26$ versus un billet ordinaire.

La programmation détaillée et les billets sont en vente sur letrident.com.