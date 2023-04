Remparts: rester dans le moment présent

Il n’y a que deux matchs de disputés en séries éliminatoires que, déjà, l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, voit l’impact de l’expérience acquise à la dure l’an dernier.

Les Diables rouges se sont entraînés pour la première fois à Charlottetown, lundi matin, en vue du match no 3 de mardi soir.

En avant 2-0 dans la série, ils auront l’occasion d’envoyer les Islanders dans les câbles et pourraient ensuite compléter le balayage, le lendemain, pour ensuite profiter de plus d’une semaine de congé avant le début de la deuxième ronde.

Mais ça, c’est encore très, très loin, souligne Roy. Et c’est là qu’entre en jeu l’expérience de l’an dernier.

« On veut rester dans le moment présent et quand tu fais ça, tu n’as pas à te soucier de ce qui a été fait avant ou ce qui sera fait après. C’était aussi la vision qu’on s’était donnée l’an dernier, mais, même si on le pensait, on ne l’a peut-être pas toujours appliquée. On a réalisé à quel point c’est important de le faire », a-t-il mentionné, lundi, après l’entraînement de son équipe. Il existe une marge entre dire que tu ne penses pas au trophée Gilles-Courteau, ou même à l’élimination de l’an dernier contre les Cataractes de Shawinigan, et l’appliquer dans le quotidien, toutefois.

« C’est notre rôle comme personnel d’entraîneur de s’assurer que les gars ne pensent à rien d’autre que le prochain match. C’est le message qu’on a passé après [la victoire de 4 à 0 lors du match no 1]. On sait qu’ils ne nous feront pas de cadeau et qu’ils vont se présenter à chaque soir. »

MATURITÉ

Pour Théo Rochette, cette mentalité de vivre au jour le jour se fait naturellement grâce à l’expérience.

« Chaque année, les équipes qui vont pour la coupe ont une petite pression. Par contre, on gère bien. On en a discuté, on sait ce que c’est et les gars savent à quoi s’attendre. »

Donc, dans le moment présent, les Remparts devront d’abord et avant tout s’assurer de déranger le gardien Jakob Robillard, fumant lors des deux premiers matchs.

« On devra prendre de meilleurs tirs, reconnaît Rochette. C’est un gardien qui est gros et grand et il couvre beaucoup d’espace devant son filet. On essaie donc de l’étudier le plus possible pour savoir où le battre. Il est très bon en bas, avec ses jambières, donc il faudra peut-être prendre des tirs plus haut. Surtout, il faudra être meilleur devant lui pour récupérer les rebonds. »