Salut Jacques

Le monde la danse et des Clubs Rotary est en deuil à la suite du décès de Jacques Châteauvert (photo) survenu le lundi 27 mars à l’âge de 77 ans. Mieux connu sous le nom de Jacques Duval, il avait débuté dans la danse professionnelle en enseignant dans différentes écoles de Québec dès 1962 avant de fonder sa propre école en 1973. Des milliers de Québécoises ont appris la danse grâce à lui. Jacques a aussi fondé pas moins de 19 clubs Rotary au Québec, dont celui de Québec, en plus de parrainer de très nombreux membres. On estime qu’au moins 500 personnes ont connu une vie rotarienne grâce à Jacques Châteauvert, qui fut aussi Gouverneur du district (7790 Maine-Québec), en 1992-1993. La famille recevra vos condoléances au Complexe funéraire Lépine Cloutier, 1500, boul. Wilfrid-Hamel à Québec, le dimanche 16 avril, de 12 h à 16 h et de 18 h à 20 h, et le lundi 17 avril de 9 h à 10 h, suivi du service religieux à 10 h 30 en l’église Sainte-Monique-des-Saules, au 2960, boul. Masson, Québec, et de là au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance.

Un beau succès

Photo fournie par Michel Bédard

Le récent Souper spaghetti, organisé le 2 avril dernier conjointement par les Chevaliers de Colomb Conseil 10993 de Courville et Conseil 2882 de Montmorency, au profit du Centre communautaire Le Pivot, a permis de remettre une somme de 4000 $ à l’organisme pour l’aider à soutenir financièrement le programme de distribution alimentaire lancé il y a 9 ans auprès des familles dans le besoin du milieu. En 2022, plus de 51 783 kg de nourriture provenant de Moisson Québec (valeur marchande de plus 300 000 $) ont été distribués à un peu plus de 800 personnes par mois aidant ainsi 312 familles. Le Pivot a cependant dû acheter pour 64 000 $ de nourriture supplémentaire grâce aux nombreux dons reçus pendant l’année. Le Pivot poursuit sa campagne annuelle de financement au www.lepivot.org. Sur la photo, Luc Vaillancourt, responsable de l’activité ; Daniel Gilbert, Grand chevalier du Conseil de Courville ; Marcel Paquet, trésorier du Conseil ; Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, et Denis Toulouse, directeur de la région 03 de la Capitale nationale des Chevaliers de Colomb.

Une aide appréciée

Photo fournie par le club

Le Club sur 2 Roues Beauce, organisme sans but lucratif qui a comme mission de rassembler des amateurs de vélo de St-Georges et des environs, d’organiser des excursions pendant la période estivale et de donner aux membres l’opportunité de rouler en groupe dans le plaisir et en toute sécurité (randonnées vélo de route organisées tous les lundis et mercredis à 18 h ainsi que le samedi matin), pourra compter, pour les deux prochaines années, sur une aide financière de Vallée Automobiles Inc., de St-Georges de Beauce. Le club est en période de préparation de la saison 2023. Renseignements : https://www.clubsur2roues.com/. Sur la photo Billy Poulin, copropriétaire Vallée Automobiles Inc., remet un chèque de 3500 $ à Hélène Potvin, présidente du conseil d’administration Club sur 2 Roues Beauce.

Anniversaires

Photo d’archives

Arlette Cousture, romancière québécoise surtout connue pour ses romans historiques, notamment le best-seller Les Filles de Caleb, 75 ans... Christian Veilleux, co-propriétaire du restaurant La Bête à Sainte-Foy, 43 ans... Pierre Morency, joaillier de la rue Maguire à Sillery, 60 ans... Gérard Potvin, ex-journaliste sportif à la SRC, son âge ? La normale (golf) + 13... Paris, fille du chanteur Michael Jackson, 25 ans... Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 62 ans... Marie-Denise Pelletier, chanteuse québécoise 63 ans... Alec Baldwin, acteur, réalisateur et producteur exécutif américain, 65 ans... Bernard Parent, ex-gardien de but de la LNH (Flyers) de 1972-1979, 78 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 3 avril 2020 : Marguerite Lescop (photo), 104 ans, écrivaine et conférencière récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2001... 2019 : Jean-Louis David, 85 ans, coiffeur et entrepreneur français... 2018 : David Edgerton, 90 ans, fondateur de la chaîne Burger King... 2015 : Abbé Claude Allard, 91 ans, sociologue, théologien et féru d’histoire cofondateur de la Société historique de la Gaspésie... 2014 : André Falardeau, 71 ans, audio man à TVA Québec (Télé-4)... 2010 : Anthony Cinelli-Proteau, 23 ans, joueur de hockey, ex-porte-couleurs de la LHJAAAQ... 2008 : Rosita Salvador, 75 ans, danseuse et chanteuse de cabaret... 2007 : Victor Germain, 77 ans, pionnier de la restauration à Québec... 1990 : Sarah Vaughan, 66 ans, chanteuse et pianiste de jazz... 1976 : Claude-Henri Grignon, 81 ans, romancier et essayiste.