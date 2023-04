Seal au théâtre Saint-Denis, le 14 mai prochain

Le chanteur Seal, qui célèbre ses 30 ans de carrière cette année, sera de passage au théâtre Saint-Denis le 14 mai prochain. Les billets sont en vente maintenant.

Il y a 30 ans, le chanteur Seal lançait son premier album éponyme, puis trois ans plus tard, son second opus tout simplement baptisé « Seal II » (en 1994). Voilà ce que vient célébrer l’artiste récipiendaire de nombreux GRAMMY® à Montréal le 14 mai prochain en présentant le spectacle de sa tournée nord-américaine 30e anniversaire.

Le chanteur en profitera pour interpréter - pour la toute première fois - ses deux premiers albums en intégralité. Des classiques de la musique soul parsèmeront, ici et là, ce concert principalement composé de pièces nous ayant fait connaître l’artiste, il y a de cela trois décennies.

C’est le groupe new wave de Horn, The Buggles, qui assurera la première partie du ce spectacle produit et dirigé musicalement par Trevor Horn, un collaborateur de longue date de Seal.

Cette tournée de six semaines, produite par Live Nation commencera, le 25 avril au Arizona Financial Theatre de Phoenix, puis s’arrêtera dans diverses salles célèbres comme le Beacon Theatre de New York et le Greek Theatre de Los Angeles, pour se terminer à Seattle.



L’album « Seal » a été certifié platine par la RIAA aux États-Unis et s’est inscrit dans le Top 30 du palmarès Billboard 200.

Pour suivre les actualités du chanteur et pour l’achat de billets : https://www.sealofficial.com/