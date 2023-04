Tarifs réduits au RTC pour les moins nantis: la mesure applaudie par les groupes communautaires

Les tarifs réduits de 33 % au RTC, pour les adultes à faible revenu, entreront en vigueur plus tôt que prévu, dès le 20 avril. Cette mesure de tarification sociale, attendue depuis longtemps, est applaudie par le milieu communautaire.

De nombreux citoyens engagés et représentants d’organismes d’aide s’étaient réunis, lundi après-midi au YMCA du quartier Saint-Roch, afin de participer – ou célébrer – l’annonce de la Ville de Québec et du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

« Aujourd’hui, on l’a la tarification sociale ! Vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter cette annonce après dix ans de défense... (Une économie de) 400 $ par année, c’est de l’argent libre pour mieux me nourrir, pour me payer des loisirs. C’est l’accès plus facile aux transports qui aura un impact sur ma vie sociale et mon implication citoyenne », a réagi avec émotion Monique Toutant.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Mme Toutant est impliquée au sein du Collectif pour un transport abordable et accessible (TRAAQ), comme Ghislain Hudon, un usager du RTC et du STAC (Service de transport adapté de la Capitale). Ce dernier a tenu exactement le même discours. Tous les utilisateurs du STAC, comme lui, seront automatiquement admissibles au programme ÉquiMobilité, en plus des citoyensqui vivent sous le seuil de faible revenu avant impôts.

Même rabais que les aînés et étudiants

Le rabais de 33 % s’appliquera tant sur le laissez-passer mensuel (à compter du mois de mai) que sur les billets à passage unique (dès le 20 avril). Pour l’abonnement mensuel, il leur faudra désormais débourser 61,30 $ au lieu de 91,95 $. Il s’agit d’un rabais équivalent à celui des aînés et des étudiants.

Quant aux passages uniques, ils coûteront 2,15 $ au lieu de 3,25 $ pour ceux qui auront, au préalable, obtenu la carte OPUS ÉquiMobilité, et démontré qu’ils répondaient aux critères d’admissibilité du programme. La Ville évalue qu’environ 23 000 personnes peuvent se qualifier.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La demande pourra faire par la poste ou en personne aux bureaux d’arrondissement de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge dès le 20 avril. Une pièce d’identité, une photo et une preuve de revenu (avis de cotisation du fédéral ou du provincial) seront nécessaires. Tous les détails du programme sont accessibles sur le site web de la Ville de Québec.

Un premier pas vers la gratuité ?

La présidente du RTC, Maude Mercier-Larouche, s’est félicitée de ce « premier jalon », rappelant, comme le maire Bruno Marchand l’avait fait, que ce programme sera appelé à évoluer et à être bonifié dans les prochaines années au fil des besoins. La gratuité totale, réclamée par certains, coûterait cependant entre 80 et 100 M$, a relativisé Mme Mercier-Larouche, consciente de cette demande récurrente.

« Nous, aujourd’hui, avec la tarification sociale, on vient mettre en place une mesure structurante qui était inexistante (et) qui vient briser cette inégalité-là. Est-ce qu’on arrivera un jour avec la gratuité pour certaines clientèles ? ça reste à voir dans le futur », a-t-elle exprimé.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Si, à première vue, les modalités du programme peuvent sembler complexes, Mme Mercier-Larouche assure que la Ville et le RTC ont tout fait, en collaboration avec les groupes communautaires, pour être aussi souples que possibles, en s’inspirant d’autres villes comme Sherbrooke.

La Ville remettra deux billets d’autobus gratuits à tous ceux qui devront se déplacer pour effectuer leur demande en personne. La carte OPUS, qui coûte généralement 15 $, sera également offerte gratuitement, a-t-on précisé, et elle sera valide pour deux ans.

D’autres réactions

« C’est avec beaucoup de fierté que nous constatons le travail réalisé à la fois par la Ville et par les groupes communautaires pour faire aboutir cette première mouture de tarification sociale, sur laquelle nous pourrons bâtir ! Nous espérons fortement que cette initiative encourage les autres paliers gouvernementaux à contribuer pour rendre les transports collectifs plus abordables et inclusifs », a réagi Marie-Soleil Gagné d’Accès transports viables.

« Le Service d’aide à l’adaptation des immigrantes et immigrants (SAAI) tient à souligner l’effort remarquable réalisé de concert par la Ville de Québec et le milieu communautaire pour la mise en œuvre d’ÉquiMobilité. À notre sens, c’est la preuve concrète d’une écoute concernant l’accès à une tarification sociale pour les personnes immigrantes vulnérables et des efforts concrets pour rendre la ville accueillante et inclusive », a renchéri Aïcha Mansoor, dig du SAAI.

« L'immense majorité des gens en transport adapté est à faible revenu ou a plus de 65 ans. Les admettre tous et toutes est donc une excellente nouvelle. Hâte que le gouvernement du Québec agisse. La mobilité durable, ça urge aussi pour les tarifs », a ajouté Olivier Colomb-Deyrames, du Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03.