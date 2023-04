Tears For Fears à la Place Bell de Laval le 30 juin

Le duo britannique Tears For Fears s’arrêtera à la place Bell de Laval le 30 juin prochain dans le cadre de sa tournée The Tipping Point Partie II.

• À lire aussi: Seal au théâtre Saint-Denis, le 14 mai prochain

Le groupe derrière les succès des années 80 « Shout » et « Everybody Wants to Rule the Wold » nous revient avec une tournée produite par Live Nation qui débutera par les États-Unis et le Canada cet été.

Le 30 juin prochain, la Place Bell de Laval vibrera au rythme des pièces anciennes et nouvelles de ce groupe qui a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde.

Le duo a lancé « Tripping point », leur premier album studio en 18 ans, en février 2022. Le dernier passage du groupe à Montréal remonte à juin 2017 à la Place des arts. Il s’était aussi arrêté au Centre Vidéotron de Québec la veille.

La première partie du spectacle sera assurée par le groupe indépendant rock californien Cold War Kids.

Des billets seront disponibles lors d’une prévente des artistes, dès le mardi 4 avril 10h et jusqu’au 6 avril 22h. Des préventes additionnelles auront lieu au cours de la semaine. Le grand public peut avoir accès aux préventes en s’abonnant à l’infolettre du groupe sur son site web avant le mardi 4 avril à 9h45.

La mise en vente générale se fera le vendredi 7 avril à 10h sur TearsForFears.com.