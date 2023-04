Tramway: la Ville engage des procédures d’expropriation pour des terrains de l’école De Rochebelle

Incapable depuis trois ans de s’entendre avec le Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSD), la Ville de Québec vient d’engager des procédures d’expropriation pour mettre la main sur trois parties de lots de l’école secondaire De Rochebelle en vue d’y faire passer le futur tramway.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel du comité exécutif voté vendredi et rendu public lundi en fin de matinée.

«À compter de l’année 2020 et jusqu’à tout récemment au mois de mars 2023, plusieurs discussions, rencontres et échanges ont eu lieu entre des représentants et procureurs de la Ville et du CSSD concernant l’acquisition de gré à gré des Immeubles ci-dessus énumérés. À l’heure actuelle, aucune entente globale n’a toutefois pu être conclue», explique-t-on dans ce document.

La Ville a donc officiellement mis en branle la procédure d’expropriation en vertu de la Loi sur les cités et villes. La requête formelle au gouvernement du Québec pourrait être déposée dans 30 jours.

Les trois parties de lots concernés par la démarche sont «l’immeuble sis au 1088 à 1096, route de l’Église [...] et au 1095, avenue de Rochebelle». Ils totalisent environ 16 000 mètres carrés.

Éviter des retards et des coûts supplémentaires

Le but affiché par la Municipalité est celui d’éviter les retards et les coûts supplémentaires pour le mégaprojet.

«Considérant l’échéancier de libération d’emprise des immeubles pour le partenaire privé Infrastructures responsable des travaux du tramway et des délais inhérents au processus d’expropriation si ce mode d’acquisition devait être utilisé, la Ville doit entreprendre dès maintenant les démarches nécessaires pour pouvoir exproprier le CSSD», explique-t-on.

On spécifie que cela permettrait «d’éviter des délais pouvant avoir des conséquences critiques sur le projet de tramway, tant au niveau financier que de l’échéancier de réalisation».