Un autre test attend Cayden Primeau avec le Canadien

Le gardien Cayden Primeau aura droit à une nouvelle chance d’impressionner la direction du Canadien, car il affrontera les Red Wings de Detroit, mardi, au Centre Bell.

L’athlète de 23 ans renouera avec la Ligue nationale, ayant encaissé un revers de 3 à 2 aux mains des Flyers à Philadelphie, mardi dernier. Il avait cédé deux fois en 26 tirs, le troisième but de l’adversaire ayant été marqué dans un filet désert. Depuis, Primeau a permis au Rocket de Laval de gagner vendredi et samedi, ce qui a amélioré les probabilités de qualification du club-école aux séries de la Ligue américaine. Après avoir repoussé les 26 tirs des IceHogs de Rockford dans un gain de 3 à 0, il a donné quatre buts en 27 tirs contre les Admirals de Milwaukee, mais les siens ont triomphé 6 à 4.

Chez le Canadien, Samuel Montembeault a affronté un barrage de 50 rondelles dans une défaite de 3 à 0 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi. Pour sa part, Jake Allen a manqué l’entraînement de lundi pour recevoir des traitements.

Chaque minute compte

D'ailleurs, en dépit de l’enjeu inexistant des rencontres au calendrier en raison de l’élimination du club, elles ont encore de l’importance aux yeux de Samuel Montembeault, qui devrait obtenir sa part de travail d’ici la fin.

«C’est juste de continuer à travailler, il reste cinq matchs et il y a encore de l’expérience à acquérir en vue de l’année prochaine. Aujourd’hui, on a fait du temps supplémentaire après la séance pour faire des ajustements et s’améliorer encore plus», a-t-il souligné.

Après la visite des Wings, le CH recevra les Capitals de Washington, jeudi, avant de jouer deux parties chez les Maple Leafs de Toronto, samedi, et les Islanders de New York le 12 avril. La conclusion de la saison se fera le lendemain au Centre Bell face aux Bruins de Boston.