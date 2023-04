Un espoir de la NFL refuse de rencontrer certaines équipes

L’espoir en vue du prochain repêchage de la NFL Jalen Carter refuse de rencontrer les équipes qui ne possèdent pas un choix parmi les 10 premières sélections de l'encan 2023.

C’est ce que son agent, Drew Rosenhaus, a indiqué au réseau ESPN lundi.

«Je suis sûr que Jalen sortira parmi les 10 premiers, a déclaré le représentant. C’est une bonne personne, un homme de famille, un amoureux du football et un talent générationnel.»

Malgré les bons mots de son agent, le joueur de ligne défensive des Bulldogs de l’Université de la Géorgie n’est pas blanc comme neige. Le 15 janvier dernier, il a été impliqué dans un accident de la route qui a couté la vie à son coéquipier

Devin Willock et une membre du personnel de recrutement de l’équipe, soit Chandler LeCroy. La tragédie est survenue quelques heures après les célébrations et la parade qui soulignaient la victoire des Bulldogs au championnat national universitaire.

Dans cette affaire, Carter n’a pas contesté des accusations de conduites dangereuses. Il a été condamné à 12 mois de probation, en plus de recevoir une amende de 1 000$ et de 80 heures de travaux d’intérêt général. Son avocate, Kim Stephens, a indiqué que son client n’avait pas causé l’accident et qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool ou de toute autre substance illégale.

Récemment, Carter a visité les installations des Bears de Chicago et des Eagles de Philadelphie. Les deux formations détiennent respectivement les neuvième et dixième choix de la première ronde du repêchage 2023.

La première ronde du prochain encan de la NFL se déroulera le 27 avril prochain et l’événement sera tenu à Kansas City.