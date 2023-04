Un nouveau stationnement souterrain à Sainte-Foy pour compenser la perte de cases liée au tramway

La Ville de Québec a dévoilé, lundi, un projet de stationnement souterrain à Sainte-Foy, afin de compenser la perte de cases dans le secteur lors de l’implantation du futur tramway. Un espace vert surplombera la nouvelle infrastructure.

Ce nouveau stationnement, en bordure de la rue Landry, sera accessible via le boulevard Hochelaga, dans le secteur du plateau centre de Sainte-Foy, derrière l’immeuble à logements de 10 étages Le Boréal et l’édifice gouvernemental qui abrite notamment Revenu Québec sur la route de l’Église.

Photo fournie par la Ville de Québec

«La venue du tramway nous permet de repenser ce secteur, le remettre en valeur et le dynamiser. La création d'un nouvel espace vert sera assurément bénéfique pour tous les résidents et les familles à proximité qui pourront s'approprier le lieu et en faire un endroit de rencontres, d'échanges et d'activités sportives», a déclaré le conseiller du secteur, David Weiser, par voie de communiqué.

La construction de ce stationnement souterrain vise surtout à compenser la perte d’un stationnement en surface (derrière le Canadian Tire) destiné aux fonctionnaires qui fréquentent l’édifice de la SQI (Société québécoise des infrastructures), a expliqué une porte-parole de la Ville au Journal.

Ce dernier sera sacrifié lors de l’implantation du pôle d’échanges de Sainte-Foy, là où les usagers pourront à la fois monter à bord d’un autobus ou du tramway.

Deux maisons seront démolies

Pour réaliser ce projet et aménager un espace vert, la Ville devra faire l’acquisition (ou exproprier par la voie légale) les propriétaires de deux résidences situées sur la rue Landry (dans l’encadré vert sur la carte). Les négociations avec eux sont déjà en cours, nous a-t-on fait savoir. Ces deux propriétés seront éventuellement démolies.

Le concept d’aménagement de l’«Îlot Landry» sera dévoilé ultérieurement. Au moment d’écrire ces lignes, la Ville n’était pas en mesure de préciser le nombre d’étages ou de cases du futur stationnement ni l’échéancier de réalisation.

Les changements réglementaires au zonage et ceux nécessaires au PPU (Programme particulier d’urbanisme) du plateau centre de Sainte-Foy feront l’objet d’une consultation publique au Centre de glaces Intact Assurances le 10 mai prochain, à 19h, ou en ligne.