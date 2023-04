Une star de LIV Golf revoit ses anciens chums du PGA Tour et a beaucoup à prouver

AUGUSTA – À sa première sortie officielle dans la jungle du monde du golf professionnel depuis son passage vers la bulle de LIV Golf l’automne dernier, Cameron Smith a avoué qu’il ne savait pas à quelle réception s’attendre à son arrivée à Augusta, hier. Le champion en titre de l’Omnium britannique n’a pas eu à jeter les gants face à ses anciens compagnons du circuit de la PGA.

L’Australien appréhendait sa première présence dans le champ d’exercices truffé d’étoiles du circuit américain. Si certains représentants du circuit controversé entièrement financé par l’Arabie saoudite se tenaient à l’écart, comme Bryson DeChambeau dans le fond du tertre d’entraînement, d’autres comme Abraham Ancer ont discuté avec leurs pairs.

Smith a quant à lui laisser les choses aller selon le flot du moment, sous un ciel nuageux à Augusta.

« C’était plaisant de revoir des visages familiers. Il y a eu des rires et des poignées de main, ce qui est très bien. Mais honnêtement, je ne savais pas du tout l’atmosphère qui pouvait planer dans le champ de pratique lorsque je m’y suis présenté. Je me suis préoccupé de mes choses et j’ai fait mon travail. »

Du travail à faire jusqu’à jeudi

En effet, Smith a du plain sur la planche. Car il a perdu de son aplomb depuis quelques mois. Moins occupé sur les parcours de golf en raison du calendrier plus allégé de LIV, il peine à trouver sa cadence. À ses quatre sorties depuis Noël, il a enregistré son meilleur résultat au Mexique avec une sixième place lors du premier tournoi LIV. Il faut rappeler qu’un tournoi de ce circuit compte 48 golfeurs.

L’an dernier, Smith s’était présenté à Augusta avec deux victoires en poche parmi les cinq tournois auxquels il avait participé après les Fêtes.

« L’élan est bon et le jeu court aussi. J’essaie de travailler mes coups en étant plus créatif afin d’atteindre les verts avec des trajectoires différentes. Je crois que je suis devenu un peu trop unidimensionnel, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je vais retrouver le confort avec une présence plus assidue sur les parcours.

« À Augusta, je dois être créatif dans mes trajectoires pour atteindre certains fanions », a ajouté l’Australien de 29 ans.

Du même coup, il a admis que sa préparation cette année n’a pas été des plus optimales. Il a préféré passer plus de temps avec sa famille et ses amis, ce qui explique son retard à retrouver toutes ses capacités. Il croit cependant être en mesure de hausser son jeu sur l’Augusta National, un endroit où il connaît du succès. Depuis cinq ans, il s’est retrouvé au tableau principal à quatre reprises, réservant son meilleur résultat, une deuxième place, à l’occasion de l’édition automnale de 2020.

Il s’ennuie un peu

Quand on lui a demandé s’il regrette un peu son choix de rejoindre LIV Golf et de ne plus rivaliser avec les meilleurs de sa profession, Smith a offert une réponse ambivalente.

Il s’ennuie de certains tournois du circuit de la PGA, mais il est heureux d’avoir trouvé son nid avec le circuit présidé par Greg Norman.

« J’ai vraiment hâte au Masters pour rivaliser contre ces gars. Mais je ne suis pas tout à fait certain que ça me manque de jouer contre eux », a-t-il signalé, en lançant des fleurs à la qualité de la compétition sur son circuit.

« Je suis le premier à dire que les plateaux ne sont pas aussi relevés que le PGA Tour. Mais nous avons plusieurs joueurs capables de livrer du jeu solide. »

On se souvient qu’il aurait souhaité défendre son titre au Championnat des joueurs du circuit de la PGA il y a trois semaines à Ponte Vedra Beach, endroit où il demeure également. Il s’est plutôt contenté d’aller pêcher.

Histoire de logos

Smith portait des vêtements arborant le logo de son équipe de LIV Golf, hier. Pour l’instant, les officiels du Augusta National n’ont montré aucune objection à ce sujet.

Pour des obligations contractuelles, les golfeurs du circuit controversé doivent porter des vêtements à l’effigie de leur équipe. Smith l’a confirmé en conférence, alors qu’il portait le sigle des Ripper GC.

« J’ai apporté d’autres vêtements non identifiés en cas de problème cette semaine. Mais tant que les gens du Augusta National ne s’y opposent pas, je vais porter le linge identifié à mon équipe. »

Dustin Johnson, Sergio Garcia, Abraham Ancer, Bryson DeChambeau, entre autres, portaient aussi tous les écussons de leur équipe LIV. Seul Brooks Koepka n’était pas identifié au Smash.

Cameron Smith discute avec son cadet, Sam Pinfold, lors de la ronde d’entraînement, hier.