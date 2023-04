BERNARD, Doris



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Doris Bernard, fille de feu Marie-Anne Gagné et de feu Joseph Bernard. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Louisette (Denis Mercier), Gilles et Pauline (Claude Laprise); ses neveux et sa nièce : Christian (Nicole Gagnon), Daniel Mercier (Alexandra Goulet), Karine Ménard-Bernard et Gabriel Simard; ses petits-neveux et petites-nièces : Marie-Jeanne, Charles-Édouard, Audrey-Anne, Anaëlle, Hubert, Sophia et Léa; ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un grand merci à ses amies proches qui l'on supportée et entourée d'affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca.