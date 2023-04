À Ottawa, c'est le règne de la tarte aux pommes...

Trouvez l’erreur. Le gouvernement Trudeau dépense trop, mais il fait bien de dépenser sur ses projets du moment.

Comme contradiction, difficile de faire mieux. Or, c’est pourtant ce qui ressort du dernier sondage Angus-Reid, réalisé au lendemain du budget fédéral.

C’est ainsi que 45 % des électeurs trouvent que Justin Trudeau dépense trop.

Mais quand on cite ses programmes sociaux les plus dispendieux, plus des deux tiers des Canadiens appuient son choix.

Comme l’a fait valoir Justin Trudeau lors de son passage à Val‐d’Or, lundi, « dans un pays riche comme le Canada, c’est pas correct qu’on n’ait pas des soins dentaires pour tout le monde ».

En effet, l’ère où les pauvres se font arracher les dents devrait être révolue depuis longtemps. Dans la même veine, comment ne pas être en faveur d’un coup de pouce pour les trop nombreuses familles qui fréquentent les banques alimentaires ?

Bienvenue dans l’ère de la tarte aux pommes. Ce qui prime aujourd’hui, c’est la bonne intention, non pas sa faisabilité. Et pour ça, il faut remercier la pandémie.

Quels milliards ?

Fermeture forcée de l’économie, perspective d’une Grande Dépression digne des années 30, on comprend les gouvernements d’avoir jeté par la fenêtre toute probité budgétaire au début de la pandémie.

Le problème, c’est que c’est devenu trop facile.

La notion même d’avoir à payer, bien qu’elle soit demeurée réelle pour les citoyens, a été évacuée pour les gouvernements.

Le problème donc n’est pas que les libéraux veuillent élargir le filet social au pays. C’est plutôt qu’ils ne se préoccupent pas de comment on va les financer. (À ce sujet, les économies de 21 G$, on y croira, quand on les verra...)

Ça s’appelle vouloir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la laitière avec.