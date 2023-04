Annonce historique: Québec injecte plus d’un demi-milliard $ dans le Chantier Davie de Lévis

Le gouvernement du Québec injectera 519,2 M$ dans le Chantier Davie, dont l’intégration à la stratégie navale fédérale a été confirmée par le premier ministre Justin Trudeau, mardi.

Québec et Chantier Davie Canada investiront conjointement près de 840 millions de dollars pour moderniser les installations de construction navale du chantier, de façon à répondre à la nouvelle demande.

« On parle d’une mise à niveau majeure, qui va rendre le chantier plus compétitif à l’international et qui va créer de la richesse et des emplois payants au Québec », a déclaré le premier ministre François Legault, qui en a fait l’annonce aux côtés de son homologue fédéral, de plusieurs ministres, des maires de Québec et de Lévis, et de quelques centaines d’employés réunis dans un hangar du plus vieux chantier maritime au Canada, situé à Lévis.

Retombées majeures

Davie, qui devient le troisième chantier à être intégré à la stratégie navale fédérale, sera notamment appelé à construire sept brise-glaces, dont un polaire, pour la Garde côtière canadienne. Il s’agira de «nos plus grands et nos plus puissants brise-glaces au pays», a souligné le premier ministre Justin Trudeau. Le prix des contrats reste à préciser au terme de négociations à venir.

Plus de 1 800 emplois devraient être créés, en plus d’occuper 1 100 fournisseurs québécois.

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos s'est réjoui de cette annonce. Il estimait «injuste et inconcevable» que Davie ait été exclu de la Stratégie nationale de construction navale sous la gouverne de Stephen Harper, en 2010. Le chantier se trouvait à l’époque dans une situation précaire.

«Davie est le plus grand chantier naval au pays, [...] Davie joue un rôle considérable dans l’écosystème économique et technologique de la région de Québec», a souligné M. Duclos, lors de son allocution.

Selon lui, le chantier maritime deviendra après cette annonce « un pôle comparable à celui de l’aéronautique à Montréal ou de l’automobile en Ontario».

«Les retombées de ces contrats vont se faire ressentir dans plusieurs régions, et c’est pour ça qu’on a investi autant dans ce projet», a également fait valoir M. Legault, mardi.

Appelé à commenter l’intégration du chantier Davie à la stratégie navale fédérale lors d’une annonce sur un autre sujet, lundi, le ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, a parlé d’un « point tournant » pour l’économie de Lévis et la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin