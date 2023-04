Arrestation en France d'un adolescent soupçonné de préparer un attentat

Un adolescent de moins de 15 ans a été interpellé mardi dans l'est de la France par les services de renseignement qui le soupçonnent de projeter une «action violente» et d'être acquis aux thèses du groupe État islamique (EI), a-t-on appris de source proche du dossier.

«Dans le cadre de son travail de renseignement», la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI) avait «détecté» le profil de ce mineur de moins de 15 ans, «manifestement acquis aux thèses de l'État islamique», a précisé cette source.

Ce jeune homme, qui a été interpellé dans la matinée à son domicile dans la petite commune de Rosenau, était «déterminé à fabriquer des explosifs», a poursuivi cette source, soulignant que les perquisitions toujours en cours avaient d'ores et déjà démontré qu'il en avait déjà confectionnés.

«Les investigations devront désormais établir s'il existait un projet d'action associé et à quel stade il en était», a-t-on complété.

Selon le journal Le Parisien, les enquêteurs sont intervenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national antiterroriste (PNAT) pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

Depuis 2015, une vague d'attentats jihadistes a fait plus de 260 morts en France, la plupart commis au nom du groupe État islamique. L'attaque la plus meurtrière a été perpétrée au soir du 13 novembre 2015 quand plusieurs commandos avaient pris pour cible des lieux de la capitale et les abords du Stade de France, tuant 130 personnes.