Avec le spectacle «The Essence of Cohen»: Robert Shea célèbre Leonard Cohen

Le Montréalais Robert Shea fera vibrer les gens qui assisteront à son spectacle «The Essence of Cohen», qui fera la part belle au riche parcours du regretté Leonard Cohen.

Les plus belles chansons de Cohen y seront proposées, Robert Shea souhaitant célébrer «l’héritage poétique et lyrique» de l’homme décédé le 7 novembre 2016, à Los Angeles, à l’âge de 82 ans.

«The Essence of Cohen» sera présenté au Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau (23 septembre 2023), au Cabaret du Casino de Montréal (12, 13 et 14 octobre 2023) et au Théâtre Capitole de Québec (21 et 22 octobre 2023).

Les billets sont en prévente et seront disponibles en vente générale ce jeudi sur la billetterie de Musicor (https://musicorspectacles.com/billetterie).