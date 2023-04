Chandail de la fierté: au tour des Blues de refuser de le porter

Imitant quelques organisations rivales qui ont emprunté cette voie dans les récentes semaines, les Blues de St. Louis sont la dernière équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant renoncé au port du chandail de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion.

Ainsi, le site local The Athletic a précisé mardi avant-midi que l’équipe du Missouri laissera les dossards de côté lors de la séance d’échauffement précédant le duel contre les Flyers de Philadelphie plus tard en soirée. Une source proche du dossier a mentionné que cette décision avait été prise pour garder l’attention sur les aspects positifs que le club tente de promouvoir et sur la communauté LGBTQIA+.

Lundi, les Blues ont dévoilé quelques détails sur le déroulement de cette soirée annuelle qui, l’an passé, avait eu lieu le 6 avril 2022. Les joueurs pourront utiliser du ruban aux couleurs de l’arc-en-ciel et des rondelles spéciales pendant la séance. L’animation proposée au cours de la rencontre comprendra également certaines particularités visant à transmettre le message de sensibilisation à l’intention de la foule de l’Enterprise Center.

Toujours pas de gilet chez les Leafs

Comme il en est coutume à Toronto, les joueurs des Maple Leafs ne porteront pas de chandail de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion lors de leur soirée annuelle de la fierté. Cette dernière se déroulera mardi, à l'occasion de la visite des Blue Jackets de Columbus au Scotiabank Arena.

Depuis 2017, l’organisation tient cette soirée où les patineurs peuvent faire usage de ruban aux couleurs de l’arc-en-ciel durant la période d’échauffement. Un collant avec un logo de la fierté est aussi disponible pour les joueurs qui désirent l’afficher sur leur casque.

En matinée, l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, portait un t-shirt avec un logo de sa formation aux couleurs de l’arc-en-ciel en conférence de presse.

Le sujet du port du chandail de la fierté est délicat ces jours-ci dans la LNH. Les Islanders et les Rangers de New York, tout comme le Wild du Minnesota, ont choisi de laisser le gilet dans le placard. Individuellement, des joueurs ont refusé d’arborer le jersey, notamment Ivan Provorov, les frères Eric et Marc Staal, James Reimer, Andrei Kuzmenko et Ilya Lyubushkin.

Pas de réfractaires chez les Jets

À Winnipeg, l’organisation a annoncé que tous ses joueurs allaient revêtir un gilet de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion pour l’échauffement de leur duel contre les Flames de Calgary.

Les patineurs des Jets auront tous l’un de leurs bâtons enrubannés aux couleurs de l’arc-en-ciel et l’objet sera ensuite mis à l’encan. Les profits amassés seront remis à l’organisme You Can Play Project et au Rainbow Ressource Centre.