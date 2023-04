Comment a-t-on pu perdre la méga-usine de Volkswagen au profit de l’Ontario?

La construction de la méga-usine de batteries pour les véhicules électriques de Volkswagen nécessite la fourniture de 700 mégawatts d’électricité et un vaste terrain équivalant à 1400 terrains de football.

Le Québec, c’est le royaume de la production de l’électricité au Canada et la plus grande province canadienne en superficie avec près de 1,67 million km2, soit 15 % du territoire canadien, représentant trois fois la superficie de la France.

Comment a-t-on pu perdre la méga-usine de batteries de Volkswagen au profit de l’Ontario alors que le Québec est le plus gros producteur d’électricité au pays tout en étant, et de loin, le moins chérant ?

Le prix moyen de l’électricité pour la clientèle de grande puissance (les industries) s’élevait en 2022 à 5,33 cents le kWh à Montréal, par comparaison à 9,76 cents à Toronto. On parle ici d’un gigantesque écart de prix où s’alimenter en électricité dans la grande région de Montréal coûte 45 % moins cher qu’à Toronto. On convient que cet immense écart de coût en faveur du Québec vaut pour toutes les régions québécoises et ontariennes.

Concernant maintenant la question du vaste terrain exigé par Volkswagen pour y installer sa méga-usine de batteries, on ne me fera jamais accroire que le Québec, avec sa superficie 1,55 fois plus grande que celle de l’Ontario, ne pouvait « offrir » un terrain répondant aux exigences du constructeur automobile allemand.

Le facteur déterminant

Que s’est-il donc passé pour que les grandes régions industrielles du Québec se fassent damer le pion par la petite ville ontarienne de St. Thomas, située à 176 km de Toronto ?

Ne cherchez pas midi à quatorze heures. Pendant que le gouvernement de François Legault semblait montrer peu d’enthousiasme sur ses chances d’attirer au Québec la fabuleuse usine de plusieurs milliards de dollars de Volkswagen, le gouvernement de Doug Ford, lui, faisait des pieds et des mains pour décrocher la victoire.

Alors... si Volkswagen a choisi d’établir son usine de batteries en Ontario au détriment du Québec, c’est tout simplement parce que le gouvernement ontarien de Doug Ford a travaillé extrêmement fort pour convaincre les bonzes de Volkswagen de choisir sa province.

Rencontres cruciales

Dans son dossier de samedi « St. Thomas, la petite ville qui a battu le Québec », mon collègue Francis Halin a rappelé les sept rencontres cruciales qui ont permis à Volkswagen de conclure son fameux deal avec le gouvernement ontarien.

Alors que la première rencontre cruciale remonte au 27 avril 2022, il faut savoir que le premier ministre Doug Ford était présent (en personne) lors des quatre dernières rencontres clés.

Parenthèse importante : Halin indique dans son dossier qu’il y a eu des rencontres hebdomadaires consécutives entre les représentants du gouvernement ontarien et ceux de Volkswagen à partir d’octobre 2022.

Les raisons du Québec

Les raisons invoquées par le gouvernement Legault et son ministre Pierre Fitzgibbon voulant que le Québec ne puisse répondre à temps aux exigences de Volkswagen en matière d’alimentation électrique, de terrain et de main-d’œuvre me semblent peu convaincantes.

Dans ce dossier-ci, Doug Ford a battu à plate couture François Legault parce qu’il a tout simplement travaillé plus fort. Point à la ligne !