Redécouvrez le Soleil sous un nouvel angle avec ces images spectaculaires

Des images en très haute résolution captées par un astronome amateur américain montrent le Soleil sous un angle inédit.

Le 17 mars dernier, Andrew McCarthy a passé pas moins de trois heures avec son télescope à prendre des images du Soleil. On peut y voir, dans une vidéo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux, une «tornade» de plasma d’une hauteur équivalant à 14 fois la taille de la Terre.

Ayant accumulé plus de 200 000 photos en cinq jours, l’astronome en a réuni près de 90 000 afin d’offrir l’image la plus nette possible de l’étoile qui illumine la Terre.

«La couronne solaire est en fait invisible optiquement contre l'éblouissement du soleil, donc pour obtenir un regard scientifiquement plausible, nous avons utilisé les données SOHO de la NASA comme référence pour transformer géométriquement la photo de l'éclipse de Jason 2017 pour correspondre aux caractéristiques. Le résultat est un mélange de science et d'art, et mon œuvre préférée à laquelle j'ai participé», a-t-il indiqué sur Instagram.