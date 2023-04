Deux candidates à «American Idol» claquent la porte deux soirs de suite

Non pas une, mais bien deux candidates ont décidé de quitter la compétition télévisée American Idol sans préavis, en deux soirs consécutifs. Il s’agit de Sarah Beth Liebe, connue pour avoir accusé Katy Perry de «mom shaming», et de Kaya Stewart, qui devait chanter en duo.

La candidate Sarah Beth Liebe a accusé publiquement, dans une vidéo TikTok, la juge Katy Perry de lui avoir fait subir du mom shaming soit un «commentaire culpabilisant à propos de son rôle de mère». (La chanteuse lui avait fait une blague évoquant son jeune âge pour être mère de trois enfants.)

La jeune candidate se retrouve à nouveau au-devant de la scène. Cette fois, pour avoir choisi de quitter la compétition diffusée sur ABC.

«Cette opportunité est vraiment géniale, mais ce sera en fait ma dernière performance parce que mon cœur est à la maison, donc je vais rentrer à la maison avec mes trois bébés. Ils ont un peu besoin de moi», a déclaré Liebe après avoir chanté la pièce Roxanne de The Police.

Elle s’est ensuite précipitée hors de la scène, laissant les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan confus. Ceux-ci ont demandé à lui parler et elle a été ramenée sur scène.

Malgré les encouragements et les tentatives de persuasion de Katy Perry à poursuivre son parcours, la jeune femme a quitté la scène et la compétition. Elle aurait confié à un producteur en coulisses «qu’elle ne pensait pas qu’elle allait gagner le concours et qu’il valait mieux qu’elle rentre chez elle.»

Un second abandon

Quant à Kaya Stewart, elle a surpris tout le monde en abandonnant subitement la compétition, et du même coup sa partenaire de duo.

La jeune femme devait chanter, en duo avec la candidate Fire, la pièce Whataya Want From Me d’Adam Lambert. C’est lorsqu’elles sont montées sur scène que Kaya Stewart a annoncé aux juges qu’elle abandonnait sa partenaire.

«J’ai une petite annonce à faire, a-t-elle lancé aux juges. Je suis tombée malade au début de la Hollywood Week et j’ai essayé de me pousser et de continuer. Au cours de cette performance, j’ai pu travailler avec Fire et ce fut une expérience formidable. Elle est si talentueuse et si incroyable et nous nous sommes tellement liées, mais j’ai réalisé que je n’étais pas capable de me donner à 100%.»

«Donc, si je ne joue pas aujourd’hui, cela signifie que je ne participerai plus à la compétition», a-t-elle ajouté en pleurant.

Visiblement troublée, Fire a pu chanter accompagnée par une volontaire, ce qui lui a valu la joie d’accéder au prochain tour de la compétition et d’entendre Katy Perry lui dire: «Je suis fière de toi!»