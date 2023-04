Rocket de Laval: Emil Heineman a un style de jeu parfait pour l’Amérique du Nord

Depuis son arrivée de la Suède, l’attaquant Emil Heineman n’a pas mis beaucoup de temps avant de se mettre en évidence avec le Rocket de Laval.

À ses six premiers matchs dans la Ligue américaine, il a inscrit sept points, dont six buts.

Une performance qui a aidé le club-école du Canadien à se maintenir dans la course aux séries de la section Nord. Le Suédois garde les deux pieds sur terre lorsqu’on lui parle de son excellente séquence.

«Je veux seulement continuer à jouer de la même façon, a souligné Emil Heineman. C’est difficile d’expliquer mes succès actuels.

«Je joue avec confiance depuis mon arrivée et je tire davantage au but. On a une bonne chimie au sein de notre trio (avec Pierrick Dubé et Mitchell Stephens). Mon style de jeu cadre bien avec celui pratiqué en Amérique.»

Heineman n’a pas connu une saison à la hauteur de ses attentes avec la formation de Leksands IF. Il a obtenu 15 points en 35 rencontres.

«Je tentais d’être le plus créatif possible dans une ligue axée sur la défensive, a précisé l’athlète de 21 ans. Les chances de marquer n’étaient pas nombreuses lors des matchs. J'avais de bonnes chances, mais la rondelle ne rentrait pas. »

Houle élogieux

La personne la moins surprise par la séquence de Heineman, c’est Jean-François Houle.

«Il avait été un de nos meilleurs joueurs au camp des recrues. On avait vu de très belles choses de sa part, a mentionné l’entraîneur du Rocket. C’est sûr qu’on aurait l’aimé l’avoir avec nous. Il est retourné en Suède pour une raison de contrat.»

Heineman pourrait être la carte cachée dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli avec les Flames de Calgary la saison dernière.

«Il a un très gros plafond pour son potentiel. C’est un espoir très sérieux pour le Canadien.

«Il possède un bon gabarit. Il est très bon en protection de rondelle en plus d’avoir un bon tir. Il a une bonne vision du jeu et il sait se placer au bon endroit. Je vois une belle progression en lui.»