[VIDÉO] Cet ex-animateur de Call TV est accusé pour des menaces de mort contre Patrick Lagacé

Un homme de 44 ans devra faire face à la justice pour avoir proféré des menaces de mort envers Patrick Lagacé, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il invite ses abonnés à poursuivre et à «mettre en filature» le chroniqueur et animateur.

«La chasse aux wokes est ouverte. [...] Des gars comme Lagacé, le Québec, vous devez les mettre en filature», disait notamment Tristan Bavaria, dans une vidéo partagée le 6 mars dernier sur Facebook, et qui est d’ailleurs encore accessible publiquement sur le réseau social.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre Bavaria, âgé de 44 ans, au palais de justice de Montréal. Il fait face à deux chefs d’accusation, pour avoir proféré des menaces de mort contre Patrick Lagacé et avoir conseillé aux abonnés d’une page Facebook de commettre un acte criminel.

Photo tirée de Facebook

Poursuivre Lagacé

Celui qui a autrefois animé le jeu télévisé Call TV doit comparaître à une date qui n’a pas encore été fixée. Bavaria, qui se targue d’être le dernier rempart de la démocratie et de la liberté d’expression, dit maintenant vivre en Floride sur ses réseaux sociaux.

Les accusations criminelles ont été déposées après une enquête policière entamée après la publication de la vidéo en direct publiée sur une page Facebook qui compte plus de 11 000 abonnés. À plusieurs reprises, Bavaria répète à ses abonnés de poursuivre Patrick Lagacé.

Photo d'archives, Agence QMI

«Prosecute Lagacé, ce n’est pas juste un hashtag trendy [Poursuivre Lagacé, ce n’est pas juste un mot-clic à la mode]. C’est ce qui doit arriver ultimement. Mais ça ne peut pas arriver si personne ne dépose de [poursuite]», lance-t-il, en se filmant en mode égoportrait devant des palmiers.

À la fin de la vidéo d’une quinzaine de minutes, Bavaria se fâche et lance des injures envers M. Lagacé et plusieurs autres figures du monde médiatique québécois, dont Richard Martineau, a constaté Le Journal.

Pas la première fois

Patrick Lagacé, chroniqueur pour La Presse et animateur d’émissions radio et télé au 98,5 FM et à Télé-Québec, aurait également reçu des messages privés venant du même individu, selon nos informations.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des internautes se retrouvent au banc des accusés pour des menaces envers lui.

Patrick Stephenson, un Ontarien de 46 ans, a écopé en février dernier d’une probation de 12 mois et 60 h de travaux communautaires pour des menaces de mort.