Femmes en politique: une jeune élue municipale a traîné son bébé partout durant un an

Une jeune élue municipale de Gatineau qui voulait absolument allaiter son bébé a choisi de le traîner partout avec elle tout en travaillant depuis un an. Convaincue d’avoir contribué à briser le plafond de verre des jeunes mères en politique, la femme de 31 ans souhaite bousculer les vieilles mentalités.

«Ce n’est pas le chemin de la facilité mais c’est vraiment gratifiant, confie Caroline Murray. Et j’avais une motivation à continuer. Chaque fois que je sentais que quelqu’un était déstabilisé, je me disais: “Il y a encore du travail à faire!”»

La femme de 31 ans a été élue conseillère municipale à Gatineau pour la première fois, en novembre 2021. Déjà mère de deux enfants, elle a fait sa campagne électorale enceinte de la petite Olie, née en mars 2022.

«C’est intense»

«Oui, c’est intense. Les gens autour de moi trouvent que c’est intense. Mais, je ne ferais pas différemment», avoue-t-elle.

Un an après avoir soufflé sa première bougie, la petite Olie a déjà pris part à de multiples conseils municipaux et rassemblements politiques. À six semaines de vie, la fillette a même participé au congrès de l’Union des municipalités du Québec.

Photo courtoisie Caroline Murray

«Elle a rencontré 10 ministres!», souligne sa mère en riant.

En fait, Mme Murray a eu droit à un congé de maternité de trois mois après la naissance [elle a quand même travaillé durant cette période].

Bien que son conjoint était en congé parental par la suite, Mme Murray tenait absolument à allaiter Olie. Il était donc inévitable de l’emmener partout.

Durant des mois, son conjoint et sa fille l’ont accompagnée dans ses fonctions. Les premiers mois n’ont pas été de tout repos, puisque la mère devait aussi se lever la nuit pour allaiter.

Photo courtoisie Caroline Murray

Même si elle était bien entourée, Mme Murray avoue que certains élus «d’une autre génération» étaient agacés par le bébé, et l’allaitement en public.

«Je prenais un malin plaisir à le faire. Ça n’a pas de bon sens qu’en 2023, des gens soient encore mal à l’aise!», dit celle qui travaille 50 heures par semaine.

«Je n’ai pas reçu de commentaires négatifs, mais des gens m’ont rapporté des choses, dit-elle. Mais, généralement, c’était très bien perçu.»

«Je n’aurais pas pu faire ça sans une équipe autour de moi», avoue-t-elle.

Même si Olie était un très bon bébé, Mme Murray avoue avoir été obligée de quitter momentanément des réunions, parce qu’elle était trop bruyante. Âgée d’un an, la petite reste maintenant à la maison, et boit du lait de vache quand sa mère travaille à l’extérieur.

La cause des femmes en politique

«Je suis fière. J’ai l’impression que je contribue à la cause des femmes en politique [...] des femmes avec leur bébé, dit-elle. L’équilibre n’est vraiment pas facile à trouver, mais il y a moyen que ça fonctionne.»

D’ailleurs, la jeune mère est convaincue que les conseils municipaux doivent mieux refléter toute la population, et notamment les jeunes familles.

«Quand on vote sur le prix des camps de jour, ou les parcs, c’est concret. C’est important qu’il y ait des jeunes mères et des jeunes pères», croit celle qui compte déjà se représenter aux élections de 2025.