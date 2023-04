Hausse des plaintes au Bureau de l'ombudsman de la Ville de Québec

Le Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec a reçu beaucoup plus de plaintes qu’à l’habitude, dans la dernière année. Une hausse de près de 27 % a été observée par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

• À lire aussi: Chemin Sainte-Foy: deux voies de moins aux autos pour implanter un lien cyclable 4 saisons

• À lire aussi: Tramway: Bruno Marchand réitère sa confiance dans le bureau de projet

• À lire aussi: Nouvelle mouture du 3e lien: Gilles Lehouillier enthousiaste à l’idée d’un tramway

Un total de 267 demandes lui a été acheminé, soit 50 de plus que l’année précédente. Interrogé sur la hausse de plaintes « faramineuse » de la dernière année, par la conseillère de l’opposition Anne Corriveau mardi soir, le maire de Québec Bruno Marchand a attribué ce résultat à une plus grande visibilité du Bureau auprès de la population.

« On a fait de la publicité pour que les citoyens sachent que ce bureau-là existe. Avec une publicité accrue, nécessairement, les citoyens l’utilisent plus et c’est ce qu’on veut. Ce qu’on lit là-dedans (dans le rapport annuel), c’est un paquet de bonnes nouvelles », a-t-il exprimé.

Un article et une capsule vidéo

Méconnu de nombreux citoyens, le Bureau de l’ombudsman – qui est indépendant – a effectivement été mis davantage de l’avant par la Ville, en 2022, avec la production d’une capsule vidéo et d’un article dans le bulletin municipal distribué par la poste.

« Le volume de plaintes représente en effet une augmentation de 26,5 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Bien que nous ne puissions déterminer avec précision les causes de cette hausse, nous émettons l’hypothèse que nos efforts de promotion ont contribué à ce résultat », concluent à leur tour le président du Bureau, André Julien, et la directrice Marie-Josée Dumais.

En dernier recours

Considéré comme le dernier recours des citoyens à la Ville – avant la judiciarisation d’un dossier – lorsqu’il y a mésentente avec l’administration municipale, le Bureau de l’ombudsman est intervenu dans 35 % des cas. Les principaux sujets de plainte concernaient l’urbanisme (43), la circulation et le stationnement (23) ainsi que la sécurité publique (18).

Les citoyens déplorent parfois une atteinte à leurs droits, un comportement inapproprié du personnel de la Ville, une erreur administrative, une interprétation incorrecte de la réglementation, le traitement inéquitable d’un dossier ou encore des lacunes dans la qualité d’un service.

« Dans plusieurs cas, le Bureau a fait une différence dans la vie des citoyens en contribuant à résoudre un problème ou à mieux expliquer une décision. S’appuyant sur un dialogue constructif, son action vise l’amélioration continue des services à la population », peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi.