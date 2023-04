Hockey: le Drakkar rate son retour à domicile

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau a raté son retour à domicile, mardi soir, quand il s’est incliné 5-2 devant les Wildcats de Moncton à l’occasion du troisième match de cette série huitième de finale.

Battus à domicile, quelques jours plus tôt, les visiteurs du Nouveau-Brunswick ont rebondi en force pour prendre une avance de 2-1 et reprendre l’avantage de la patinoire dans cette confrontation.

Tout comme les deux duels précédents dans la série, l’affrontement a été chaudement disputé pendant plus de deux périodes avant de voir les chats sauvages sonner la charge avec trois buts au dernier engagement.

Les vainqueurs ont profité d’un revirement en zone défensive ennemie pour rompre une égalité de 2-2 grâce au but gagnant de Thomas Auger. Ils ont ensuite ajouté deux autres filets dans des cages désertes.

« Encore une fois, le match a été très serré. Il y avait beaucoup de nervosité en première période et la gestion de rondelle a été plus difficile. Les choses se sont un peu plus replacées par la suite », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Inspirés par des arrêts spectaculaires du gardien Olivier Ciarlo, les locaux ont résisté avec brio à un double désavantage numérique en troisième période, mais n’ont pu capitaliser par la suite.

« Nous avons eu des bonnes chances, mais deux joueurs sont passés dans le vide devant leur filet. La commande ne sera pas facile, mais il faudra commencer le prochain match en partant et se montrer plus opportunistes en attaque. »

Très serrée

Tout comme son homologue, l’entraîneur des Wildcats Daniel Lacroix a également parlé d’une partie très serrée. « C’est comme ça depuis le début de la série. Ce sont deux équipes très engagées, qui se donnent à fond sur la patinoire », a reconnu le dirigeant.

Après avoir échappé une partie à la maison, les patineurs de Moncton sont allés chercher une victoire importante. « Les joueurs ont bien réagi. Nous avons essayé de garder le momentum. Leur gardien a été bon. Notre gardien a été bon et on pense au match de demain. »

En bref

Yoan Loshing, Connor Trenholm, Alexis Daniel et Charles Beaudoin ont inscrit les autres filets des vainqueurs...Louis-Charles Plourde et Charles-Antoine Dumont ont sonné la riposte du Drakkar, qui a de nouveau disputé le match avec seulement cinq défenseurs...Les deux équipes se retrouvent au centre Henry-Leonard, mercredi soir.