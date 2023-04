Les Hurricanes finiront-ils par signer cet espoir québécois des Remparts?

Le temps file, pour Justin Robidas. Si les Hurricanes de la Caroline, qui l’ont repêché en cinquième ronde en 2019, ne lui ont pas offert un contrat d’entrée le 1er juin, l’attaquant des Remparts de Québec sera de nouveau admissible au repêchage de la LNH.

• À lire aussi: Le père d'un espoir de haut niveau meurt dans des circonstances nébuleuses en Russie

• À lire aussi: Voici à quels joueurs actuels se comparent Connor Bedard et les autres meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LNH

La convention collective de la LNH stipule qu’un joueur repêché alors qu’il évoluait dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) a deux ans pour s’entendre avec l’équipe qui l’a sélectionné sans quoi ses droits seront à nouveau rendus disponibles à toutes les formations.

Mais Robidas espère ne pas se rendre là.

«Ça me motive à travailler encore plus fort pour atteindre mon objectif (de signer un contrat)», mentionnait-il, lundi, lors d’un entretien avec Le Journal.

Son agent, Philippe Lecavalier de la firme Quartexx Management, n’a pas eu de discussion récente avec les Hurricanes. Mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’intérêt pour lui.

«Ils veulent prendre le reste de l’année pour évaluer tous leurs joueurs et vont prendre une décision après. Justin a bien fait dans ses derniers camps là-bas et il est apprécié de l’organisation.»

Bonne situation

Une chose est sûre, Robidas se retrouve dans une situation favorable pour se mettre en valeur. Échangé aux Remparts de Québec lors de la période des Fêtes, il se retrouve avec une équipe qui vise les grands honneurs et qui pourrait faire un bout de chemin en séries.

«Je le vois comme un bon moyen de me faire valoir. Je suis quelqu’un qui a toujours eu du succès en séries, je carbure un peu à ça. C’est mon moment préféré de la saison et je vais tout faire pour aider l’équipe à se rendre le plus loin possible.»

Son entraineur-chef à Québec, Patrick Roy, voit la situation du même œil.

«Robi, ce qu’il contrôle, c’est sa manière de joueur. Ça n’a pas l’air d’un gars dérangé outre mesure par ça. Il est conscient de l’opportunit; qu’il a et du rôle qu’il peut jouer avec nous. Dernièrement, il joue son meilleur hockey depuis son arrivée à Québec.

«Toutes les équipes veulent des gagnants, des gars qui peuvent aider leur équipe à gagner. Ça permet d’ouvrir des portes.»

Un bon coéquipier

Auteur d’une production honnête de 36 points en 36 matchs en saison régulière avec les Remparts, Robidas s’est attiré les éloges de son entraineur depuis quelques semaines. Lors du premier match face aux Islanders de Charlottetown, Roy n’avait pas hésité à dire que son no. 93 avait disputé son meilleur match dans l’uniforme des Diables rouges.

«Il a eu besoin d’un moment d’adaptation, a ajouté le capitaine Théo Rochette. Ça faisait trois ans et demi qu’il était à Val-d’Or. Je l’ai vécu après un an et demi à Chicoutimi et j’ai eu besoin d’une adaptation. Il n’a peut-être pas eu l’impact qu’il voulait avoir au début mais, de notre côté, on l’a senti dès le départ son impact autant sur la glace que dans le vestiaire. C’est un bonne personne et un bon leader. Je suis content de voir que ça débloque pour lui.»