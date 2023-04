Kim Clavel tient à une revanche contre Yesica Nery Plata

Le prochain combat de l’ancienne championne du monde Kim Clavel aura lieu le 28 avril à la Place Bell, mais il s’agit là d’une simple étape en vue d’une revanche souhaitée contre la Mexicaine Yesica Nery Plata.

«Ce combat-là, je le prends vraiment pour me construire pour une éventuelle revanche contre Nery Plata», a indiqué Clavel, mardi, en conférence de presse.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il ne faut pas parler trop vite d’une victoire pour Kim», a toutefois prévenu son adversaire mexicaine Naomi Arellano Reyes (9-2, 5 K.-O.), disponible par vidéo.

Si elle se concentrera d’abord sur son prochain combat, Clavel (16-1, 3 K.-O.) peut difficilement s’empêcher de rêver à des retrouvailles dans le ring avec Nery Plata, celle qui l’a battue par décision unanime des juges le 13 janvier à Laval. Car la Québécoise sait trop bien qu’elle peut l’emporter et redevenir championne du monde en connaissant une meilleure soirée.

Discussions en cours

Le promoteur Yvon Michel travaille déjà dans le but de mettre sur pied une revanche entre Clavel et Nery Plata.

«L’objectif avec le combat du 28 avril est de permettre à Kim de se repositionner dans les classements et éventuellement avoir un combat revanche avec Yesica Nery Plata pour se retrouver à nouveau dans un duel de championnat du monde», a résumé Michel, dès le début de la conférence, mardi.

Joël Lemay / Agence QMI

Dans un grand jeu de négociations, Michel pourrait même en venir à une entente avec Nery Plata pour s’assurer d’obtenir la revanche désirée pour Clavel.

«On a eu des discussions avec Nery Plata et on croit qu’elle aimerait que le Groupe Yvon Michel devienne son promoteur, a-t-il précisé. On entrevoit peut-être de travailler avec elle sur une base plus étendue qu’un combat revanche. Évidemment, si on accepte de travailler avec elle, elle devra accepter une revanche contre Kim Clavel au Québec pour partir.»

Rien prendre à la légère

En attendant le jour de la revanche, Clavel assure respecter pleinement Reyes. Le duel mettra à l’enjeu le titre WBC international, actuellement vacant, de même que les titres intercontinentaux WBO et IBF.

«C’est une adversaire qu’il ne faut pas prendre à la légère, a convenu la Québécoise. C’est une fille sérieuse qui va arriver bien préparée. Selon les combats que j’ai vus d’elle, elle a un bon cardio, elle est intense et elle frappe avec autorité.»

«Les petites choses que je n’ai pas faites et qui m’ont coûté la victoire en janvier, comme être alerte défensivement et d’accrocher quand c’est le temps, je veux les mettre en application», a poursuivi Clavel, en vue de son combat du 28 avril.

À propos d’une éventuelle revanche contre Nery Plata, elle pourrait très bien avoir lieu le 7 octobre à la Place Bell. La date est déjà réservée.