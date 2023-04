La vedette de Game of Thrones, Sophie Turner, s’insurge contre les publicités d’Ozempic dans le métro de New York

« WTF ? », écrit Sophie Turner dans une publication éphémère partagée sur Instagram. La raison de la colère de la vedette de « Game of Thrones »? Les larges publicités d’Ozempic (ces injections pour la perte de poids) dans le métro de New York.

Sophie Turner a dévoilé, en 2019, avoir eu de graves troubles de l'alimentation dès l’adolescence, ce qui l’avait mené jusqu'à contempler l’idée du suicide.

On peut donc comprendre pourquoi l’actrice et mère de 27 ans s’insurge contre les publicités vantant les bénéfices de pertes de poids des injections d’Ozempic, qui plus est, dans un endroit aussi familier que le métro.

Elle n’a pas hésité à relayer à ses 14,5 millions d’abonnés Instagram, lundi, les photos d’une New-Yorkaise qui écrivait : « Ces publicités d’Ozempic recouvrant les murs de la station Time Square peuvent aller se faire foutre ».

Photo tirée d'Instagram, Sophie Turner

Traitement contre le diabète

Initialement développé pour traiter du diabète, l’Ozempic a vu de nombreuses vedettes hollywoodiennes - telle l’humoriste Chelsea Handler - se tourner vers lui pour perdre leurs kilos en trop.

Cette nouvelle campagne publicitaire semble exploiter l'engouement des gens pour la perte de poids. Les affiches se lisent d’ailleurs comme suit : « Une injection hebdomadaire pour perdre du poids. »

« J'ai encore des jours où je me sens déprimée ou anxieuse », a admis l'actrice de « Staircase » en entrevue récemment. C'est gérable maintenant - j'ai les outils. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Je sais ce que je dois faire pour me mettre dans un bon état d'esprit. »

Elle n’a pas hésité à déclarer que son mari, le chanteur Joe Jonas, l'a aidée à guérir. « Je pense qu'il m'a en quelque sorte sauvé la vie, d'une certaine manière », a-t-elle confié au Sunday Times Magazine.