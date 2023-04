Le pire est à venir avec l’inculpation de Trump

Le spectacle inédit d’un ex-président faisant face à des accusations criminelles bouleverse les États-Unis. Trump fait vivre aux Américains un drame national.

C’est le tournant décisif dans l’épuisante et polarisante saga trumpéteuse. La mise en accusation de cet individu, narcissique et mentalement instable, marque le début d’une période tumultueuse et clivante dans l’histoire des États-Unis. Peut-être le premier acte de la chute de la démocratie américaine au milieu de violents affrontements.

Trump riposte à son inculpation avec fureur, utilisant son autorité de chef de culte pour inciter ses adeptes à se porter à sa défense. Mardi soir, à Mar-a-Lago, il a prononcé un discours pour tirer avantage politiquement et financièrement de ses déboires juridiques.

Une majorité d’Américains abomine Trump et applaudit qu’il soit enfin appelé à répondre de ses crimes. Quelque 94 % des démocrates et 62 % des électeurs indépendants approuvent l’acte d’accusation, 79 % des républicains désapprouvent.

Mais pour sa base, sous-douée et sous-éduquée, l’accusation est une pure persécution politique du procureur de district Alvin Bragg (Trump l’appelle un animal) pour bloquer son retour à la présidence en 2024.

Menacer et étirer les procédures

Trump pense probablement que sa seule façon d’éviter la prison est d’utiliser des contestations juridiques à n’en plus finir, comme c’est son habitude, et de mobiliser pendant ce temps ses partisans. Il a déjà mis en garde que ça pourrait entraîner «mort et destruction».

De reports en recours judiciaires, ses avocats vont étirer les procédures jusqu’à ce qu’il obtienne la nomination républicaine pour la présidentielle, avec tous les dangers que cela implique.

Le stupide et irresponsable procureur général Merrick Garland en portera, pour une large part, la responsabilité. Il aurait dû porter rapidement des accusations criminelles contre Trump au lieu de tergiverser de crainte de paraître partisan.

Condamnations criminelles à venir

Même si toute l’attention est actuellement centrée sur les accusations relatives à l’achat du silence d’une actrice porno, il fait l’objet d’une enquête pour des crimes beaucoup plus cruciaux. Des accusations criminelles semblent inévitables concernant le vol de documents secrets de la Maison-Blanche, son rôle dans l’insurrection du Capitole et sa tentative de renversement de l’élection de 2020 en Géorgie.

Sa vulnérabilité criminelle est évidente, maintenant que de multiples décisions de tribunaux ont rejeté ses demandes visant à empêcher les témoignages de proches conseillers, de certains de ses avocats et même de son vice-président.

Ses rivaux républicains potentiels se sont portés à sa défense, mais il est prématuré de conclure que les problèmes juridiques de Trump se révéleront à long terme un point de ralliement pour les électeurs du GOP gagnés par une certaine lassitude.

L’avenir de la démocratie en cause

Trump est un sociopathe au comportement de chef mafieux qui aspire à établir une autocratie avec l’aide d’un Parti républicain maintenant néo-fasciste et de sa phalange MAGA de trumpidiots. L’extrême droite veut imposer son idéologie au pays maintenant qu’elle a la Cour suprême de son côté grâce à Trump.

Les États-Unis courent des dangers gravissimes. Il manque au Parti démocrate un chef énergique et mobilisateur pour empêcher Trump et le GOP de détruire la démocratie. Joe Biden n’est pas l’homme de la situation.