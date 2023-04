Le spectacle «The Man in Black» sera de retour cet été à Montréal, Gatineau et Québec

Shawn Barker refera un tour de piste des différentes scènes du Québec, cet été, pour y présenter The Man in Black, son spectacle hommage à Johnny Cash.

Il déposera notamment ses valises au Cabaret du Casino de Montréal, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau, ainsi qu’au Théâtre Capitole de Québec, pour y couvrir l’ensemble de la carrière musicale de la légende du rock.

Sur scène, le personnificateur d’expérience fait revivre avec un réalisme frappant les succès Folsom Prison Blues, I Walk the Line, Ring of Fire, A Boy Named Sue et Hurt. Il retrace également les débuts de Johnny Cash avec Sun Records jusqu’à sa collaboration avec le producteur Rick Rubin sur les albums American Recordings.

Shawn Barker et ses musiciens s’arrêteront à Montréal les 24 et 25 août, à Gatineau le 26 août et à Québec du 31 août au 2 septembre. Les billets seront en vente à compter de jeudi.