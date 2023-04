Le Piknic Électronik célèbre ses 20 ans

Pour célébrer ses deux décennies d’existence cet été, le Piknic Électronik recevra de grands noms de la musique électronique locale et internationale sur son nouveau situé juste à la sortie du métro Jean-Drapeau. Parmi ceux-ci les Djs Louie Vega, Miss Monique, Nicola Cruz et Kerri Chandler.

Deborah de Luca, 2manydjs, The Blessed Madonna, Astra Club (DJ Tennis B2B Carlita), TOKiMONSTA, Ben UFO se joindront à Louie Vega, Miss Monique, Nicola Cruz et Kerri Chandler lors de cette édition 20e anniversaire du Piknic Électronik.

Programmation

Du 21 mai au 1er octobre, les festivaliers mélomanes seront invités, presque tous les dimanches, à danser au rythme de divers styles de musique électronique. En mai, place à la house enjouée de Louie Vega, la techno du DJ de Minneapolis DVS1, aux nuits italiennes de Deborah de Luca (qui avait dû annuler sa venue en 2019) et au son des Berlinois FJAAK (DJ SET).

Le binôme belge culte 2manydjs ainsi que la flèche européenne d’origine ukrainienne, Miss Monique se produiront également sous le soleil de Montréal; un retour plus chaud pour la Dj qui avait proposé une performance mémorable à Igloofest.

En juillet, la prestation de l’exploreur sonore Franco-équatorien Nicola Cruz, qui proposera un Dj set, promet d’attirer les foules, tout comme celle de l’Américain Kerri Chandler, figure de proue de la deep house qui en sera à sa toute première participation au Piknic Électronik de Montréal. L’Australien Skin On Skin, TOKiMONSTA, Chris Avantgarde et Aurora Halal auront également leur moment sur scène sous la chaleur de Montréal en juillet.

En août, le Piknic Électronik accueillera la légende de Détroit DJ Stingray 313 qui performera avec l’Allemande Helena Hauff, le duo italien Fideles et The Blessed Madonna. Le collectif français Dure Vie fêtera également ses 10 ans avec les nouveaux rois de l’italo-disco INFRAVISION, accompagnés de la Dj et productrice parisienne Belaria. Le festival se clôturera avec l’une des rares dates en Amérique du Nord d’Astra Club.

20 ans d'expériences immersives

Près de 52 artistes québécois participeront à cette grande fête d’anniversaire estivale, dont la populaire et inconditionnelle du Piknic, Misstress Barbara, qui se produira le dimanche de la fête du Travail, le 3 septembre prochain.

Six événements off Piknic Électronik – des rendez-vous en mode concert sur le site de Piknic les vendredis et samedis - sont également confirmés.

Depuis 20 ans, Piknic Électronik a pour mission de créer des expériences immersives et sociales placées sous le signe de la convivialité et rassemble des milliers d’amateurs de musique électronique tous les dimanches de l’été, devenant un événement phare du circuit culturel estival montréalais.

-Billets et programmation :