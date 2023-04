Les hauts et les bas du chantier maritime Davie de Lévis depuis 200 ans

Le chantier maritime Davie a connu une histoire mouvementée à partir des années 1970, avant de retrouver ses lettres de noblesse.

Voici quelques perspectives sur 200 ans de construction navale.

La propriété

Fondée en 1825, la Davie a changé de propriétaire plusieurs fois dans son histoire. Seulement dans la période 1992-2012, il y a eu sept changements de propriétaire. Depuis 2012, le chantier naval appartient à Inocea, société monégasque cofondée par James Davies et Alex Vicefield. M. Davies est pdg. Il a auparavant dirigé à Londres une société d’investissement axée sur le secteur maritime.

Les subventions

Les gouvernements fédéral et provincial ont fourni beaucoup d’aide pour maintenir en vie le chantier maritime, qui employait 3000 travailleurs en 1990, avec de bons salaires. Entre 1972 et 2012, l’entreprise aurait bénéficié d’aides totalisant 2 milliards de dollars. Depuis 2012, des investissements d’un milliard ont été réalisés pour la revitalisation et encore là, il a fallu de l’aide gouvernementale pour rester à flot.

Les naufrages

Le chantier naval a traversé au moins quatre restructurations judiciaires depuis le milieu des années 80. En1990, Davie comptait 3000 travailleurs. Puis en 2001, c’est la faillite. Après une courte relance, le chantier ferme à nouveau en 2010, quand son propriétaire norvégien d’alors, Teco Management, s’est placé sous la protection de la Loi sur les faillites et l’insolvabilité. La lueur d’espoir provenait de la Stratégie nationale de construction navale, mais en octobre 2011, le gouvernement Harper en a écarté la Davie au profit d’Irving en Nouvelle-Écosse et de Seaspan en Colombie-Britannique. Il y a néanmoins eu d’autres contrats de navires les dernières années, si bien qu’environ 800 travailleurs sont actifs présentement à la Davie.

Les navires

Pendant ses 60 premières années, la Davie fabrique certains des plus grands voiliers et bateaux à vapeur du monde, avant de se tourner vers la construction de traversiers et de cargos pour le Canada. Lors de la Première Guerre mondiale, la Davie soutient les besoins de la marine française, britannique et canadienne.

Entre 1920 et 1928, le chantier naval livre des frégates et des navires de passagers, avant d’être mobilisé à nouveau par l’effort de guerre. Ensuite, il se tournera vers la flotte marchande mondiale. À la fin des années 1970, il y aura des plateformes de forage, ensuite des frégates militaires, des pétroliers. Aujourd’hui, la Davie construit différents types de navires, dont des brise-glace.