Série contre les Islanders: les Remparts à une victoire du balayage

Les Remparts ont les Islanders dans les câbles. La troupe de Patrick Roy a remporté une victoire convaincante de 8-2, mardi, lors du match no. 3 pour prendre les devants 3-0 dans la série.

Ils auront l'occasion de compléter le balayage, mercredi soir, toujours au Eastlink Center de Charlottetown.

Québec n'a jamais été embêté vraiment dans cette rencontre, la première dans cette série au cours duquel le gardien des Islanders Jakob Robillard n'a pas été un facteur.

« On a amené des rondelles et on a attaqué le filet. C'était ça le message que j'avais passé aux joueurs, il fallait être plus dangereux en zone offensive », se réjouissait Patrick Roy après le match.

Rouleau compresseur

Après avoir joué de malchance en première période - Zachary Bolduc a frappé un poteau puis Justin Robidas a raté un filet complètement désert à la droite de Robillard - les défenseurs des Remparts ont pris les choses en main offensivement.

Evan Nause a tout d'abord inscrit son premier but des séries puis Charle Truchon a doublé l'avance des siens 31 secondes plus tard. Les Remparts ont ensuite pris les devants 3-0 mais Alexis Michaud a redonné espoir aux Islanders en fin de deuxième... avant que Pier-Olivier Roy ne marque pour faire 4-1, neuf secondes plus tard. Ce but a scié les jambes des Insulaires et les Diables rouges en ont profité pour marquer deux fois en début de troisième engagement, des oeuvres de Justin Robidas et Mikaël Huchette.

Robidas a ajouté une passe sur le septième but des Remparts, celui de Charles Savoie. Il compte maintenant six points en trois matchs depuis le début des séries, un sommet d'équipe.

Au final, 14 joueurs différents ont obtenu au moins un point dans la rencontre.

« Ça démontre la profondeur de notre équipe, d'ajouter Roy. On a quatre bons trios qui jouent bien. [Daniel] Agostino joue du gros hockey pour nous en ce moment, nos défenseurs la même chose. Je suis content de ce que j'ai vu. Maintenant, on se prépare pour demain [mercredi] pour connaître un autre bon match. »

Parce que, comme il le répète depuis le début des séries, Roy refuse de se projeter trop loin et de penser au fait que son équipe a la chance de balayer les Islanders.

« On ne s'en vient pas ici pour compléter le balayage mais pour gagner une game de hockey. Ça va être ça mon message. Il faudra jouer trois bonnes périodes et se concentrer sur ce qu'on a à faire. Il ne faut pas penser qu'on peut gagner la série. Il faut jouer un bon match, point à la ligne. »

Rousseau encore solide

Si ce ne fut pas aussi convaincant du côté de Jakob Robillard, le gardien des Remparts William Rousseau a connu une autre bonne sortie, une troisième de suite depuis le début des séries, notait Roy.

« On a joué mollement par moment en troisième période, et même en deuxième ils ont eu quelques bonnes chances de marquer. Will a été superbe et je l'ai senti en confiance. Il bougeait bien et était en plein contrôle. Sur le premier but, il a été malchanceux et, sur le second, on l'a laissé à lui seul. Ce n'est pas le genre de but qu'on était content d'avoir accordé. »

Brasse-camarade

Les esprits se sont échauffés en troisième période et l'attaquant des Islanders Ross Campbell a été chassé de la rencontre après avoir servi deux doubles-échecs au visage de Nicolas Savoie.

« Ça arrêté quand leur gars a pris un cinq minutes. C'est toujours les mêmes. On dirait qu'ils viennent jouer au héros. Une fois qu'il est sorti, on a eu la paix et on a pu finir le match », a déploré Roy, se disant satisfait que ses joueurs soient demeurés disciplinés.