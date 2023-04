LHJMQ: l’Océanic pousse les Sags au pied du mur

RIMOUSKI-Alexandre Lefebvre a marqué deux buts pour mener l’Océanic à un gain de 5-1 face aux Saguenéens de Chicoutimi ce mardi soir à Rimouski et ainsi permettre aux hommes de Serge Beausoleil de prendre les devants 3-0 dans la série.

« Notre gardien a très bien fait. Nos jeunes ont commis des erreurs coûteuses sur les 2e et 3e buts de l’Océanic. C’est de l’apprentissage pour notre jeune équipe. Il faut profiter de nos chances. Loshko et Vachon ont raté des buts vides en troisième. Il n’est pas question de changer notre approche. On va prendre ça un match à la fois », a commenté l’entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean.

Alexandre D'Astous

« Les gars ont démontré qu’ils prennent les Sags au sérieux. C’était un match pour hommes ce soir. Nous avons senti l’appui des partisans en troisième période. Les gars font bien ça. Ils savent que le 4e match est le plus dur à aller chercher », a analysé le pilote de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a dominé la première période

L’Océanic a totalement dominé la première période grâce à un échec avant soutenu de tous les trios. Luka Verreault (2e) a ouvert la marque à la deuxième minute lorsque Julien Béland lui a servi une passe parfaite dans l’enclave après avoir contourné le but de Charles-Antoine Lavallée.

Alexandre D'Astous

Un but chanceux des Sags

L’Océanic a raté deux excellentes chances de marquer dans les premiers instants de la deuxième période et comme c’est souvent le cas, l’adversaire a marqué sur une de ses rares chances lorsque la passe de Romain Rodzinski a dévié devant le gardien Patrik Hamrla. L’Océanic a poursuivi sa domination et est parvenu à reprendre les devants lorsque le défenseur Simon Maltais a appuyé l’attaque pour s’emparer du retour du tir de Jacob Mathieu pour battre le gardien Lavallée. Jan Sprynar et Maxim Coursol ont quitté pou8r le vestiaire avec des blessures. Le deuxième est revenu au jeu, mais pas le premier.

Deux buts de Lefebvre

En milieu de troisième période, Alexandre Lefebvre a profité d’une superbe passe du revers de Shawn Pearson pour doubler l’avance des locaux. Alexander Gaudio a scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert. Lefebvre a ajouté l’insulte à l’injure sur une échappée.

Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic utilisait la même formation que lors du 2e match de la série à Chicoutimi. William Dumoulin, Lyam Jacques, Maël St-Denis et Mathis Aguilar sont blessés. Le défenseur Cory MacGillivray a été laissé de côté. Du côté des Sags, Matéo Mann purgeait le dernier d’une suspension de deux matchs pour le coup qui a blessé William Dumoulin.

Le 4e match de la série sera disputé mercredi soir à Rimouski.