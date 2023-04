L’influenceur Alexandre Lachance: Jeune, millionnaire, et dans la ligne de mire des autorités québécoises

L’influenceur et jeune millionnaire Alexandre Lachance est dans la ligne de mire des autorités québécoises pour avoir exploité une entreprise de porte-à-porte «sans permis», créé des contrats non conformes et récolté de l’argent grâce à des «pratiques interdites».

«Comment je suis devenu millionnaire? [Grâce à] la meilleure industrie, je pense, c’est la vente», lance en ricanant Alexandre Lachance, dans la vidéo ci-dessous publiée sur sa page TikTok.

Ce jeune homme de Québec publie une panoplie de vidéos de lui avec des voitures dispendieuses, dans des quartiers cossus de la ville de Québec ou encore en fumant des cigares de luxe.

M. Lachance, mieux connu sous le nom d’«AlexLach» sur Internet, est toutefois très discret sur les réseaux sociaux par rapport à l’origine de sa petite fortune. Il se vante pourtant en permanence d’être dans le 1% des plus riches Québécois et être devenu millionnaire avant l’âge de 26 ans.

Photo tirée du compte Instagram d'Alexlach7

Pincé pour plusieurs infractions

Le Journal a appris que son entreprise, nommée Habitation Provinciale inc., est sous la loupe de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Trois hommes sont à la tête de cette compagnie: l’influenceur Alexandre Lachance, Bun Ty Tang et Alexandre Patoine Nasfi.

Capture d'écran du site web habitationprovinciale.com

Cette entreprise, qui s'occupe notamment de rénovation de bâtiments résidentiels et d’installation de thermopompe, a fait l’objet d’un avis d’infraction émis par l’OPC en juillet dernier pour plusieurs violations.

«Selon les informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance de l’Office, nous avons constaté que certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur n’ont pas été respectées dans le cadre de vos activités commerciales», peut-on lire dans cette lettre consultée par notre représentant.

Faux permis

L’Office reproche à Habitation Provinciale inc. d’avoir fait de la vente en porte-à-porte sans permis obligatoire, comme l’indique la loi. L’entreprise utilisait plutôt le permis appartenant à une autre compagnie.

«Lors de notre analyse d’un de vos contrats, nous avons constaté qu’il ne contenait pas de numéro de permis de vendeur itinérant délivré à votre entreprise, mais plutôt celui d’une autre entité juridique, Gestion AP inc. De plus, ni l’adresse du représentant, ni celle du commerçant déclaré au Registre des entreprises ne figuraient sur vos contrats», écrit l’Office.

Habitation Provinciale inc. a aussi encaissé l’argent de ses clients le jour même de la signature du contrat ou avant le début des travaux.

Photo tirée du compte Instagram AlexLach7

«Or [...] la Loi sur la protection du consommateur interdit cette pratique», rappelle l’organisme public dans cet avis d’infraction.

Notons que sur ses réseaux sociaux, Alexandre Lachance raconte qu’il est devenu très riche entre autres grâce à ce genre de vente.

«J’ai fait du porte-à-porte beaucoup, beaucoup. Je suis toujours resté dans la vente, dans le domaine de la construction surtout. C’est très payant», confie-t-il, sans donner les détails de ses activités commerciales.

Possible poursuite pénale

Charles Tanguay, porte-parole de l'Office, soutient que Habitation Provinciale inc. n’a toujours pas de permis en règle pour la vente en porte-à-porte.

«Si les infractions perdurent, le commerçant risque notamment une poursuite pénale», prévient-il.

Capture d'écran du site habitationprovinciale.com

Rappelons que l’OPC a d’ailleurs mis en garde le mois dernier les Québécois contre des vendeurs malhonnêtes qui font ce genre de porte-à-porte illégal .

«Cette pratique malhonnête et illégale a notamment été observée dans le domaine de l'énergie (thermopompes, climatiseurs, isolation, etc.) et de la décontamination (combles, conduits d'aération, etc.)», prévient-on dans un communiqué à ce sujet.

Au moins quatre plaintes ont été déposées à ce jour à l’OPC contre Habitation Provinciale inc.

Celles-ci concernent la nature des contrats de la compagnie, ses pratiques trompeuses ou déloyales et la qualité de ses services.

Défi Zero to lambo

M. Lachance est d’ailleurs devenu très populaire et controversé sur TikTok en lançant le défi Zero to lambo.

Avec ce défi, l’influenceur affirme avoir embauché un représentant dans sa compagnie qui «partait de rien» et qui a réussi à amasser suffisamment d’argent en trois mois de salaire pour se payer une Lamborghini ou une voiture de luxe.

Dans une séquence de trois minutes, il présente son jeune employé qui a gagné le fameux concours. Il se nomme Samuel Tremblay ou «Capitaine Trembleur» sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un ancien animateur de radio qui travaille désormais pour Alexandre Lachance.

«Jamais je n’aurais pensé que de parler avec un gars sur TikTok il y a trois mois aurait fini par le fait que je m’achète une Audi R8», explique dans cette vidéo M. Tremblay, âgé de 23 ans.

Il veut un jet privé

La compagnie Habitation Provinciale inc. semble avoir le vent dans les voiles.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube en décembre 2022, sur la chaîne de la courtière immobilière Marsha Saint-Jean, le millionnaire se vante du fait que son entreprise va bientôt conquérir le marché aux États-Unis.

Alexandre Lachance explique aussi qu’il envisage d’acheter ou peut-être louer un jet privé avec ses associés. «C’est environ 100 000$ de paiement par mois», précise-t-il, calmement.

M. Lachance parle ensuite de l'influenceur controversé Andrew Tate, qui a été arrêté en décembre dernier dans une affaire de proxénétisme en Roumanie.

«Mais même lui dit que ce n’est pas rentable», dit le Québécois, à propos de son futur jet.

Mentionnons que le nom de son entreprise n'est jamais nommé par lui ou la courtière immobilière durant cette entrevue d'environ 1h.

Nos demandes d’entrevue par courriel et par téléphone avec Habitation Provinciale inc. sont restées sans réponse au moment de publier ce texte.

- Avec Nicolas Brasseur