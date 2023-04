Madonna rend un hommage poignant au producteur qui l'a découverte

Madonna a rendu hommage vibrant à Seymour Stein, le fondateur de Sire Records.

Le producteur new-yorkais est décédé dimanche (2 avril 23) à son domicile de Los Angeles des suites d'un cancer. Il avait 80 ans. Le lendemain, Madonna a posté un message émouvant dans lequel elle a salué la mémoire de Seymour Stein, qui a lancé sa carrière musicale.

«Seymour Stein nous a quittés! J'en ai le souffle coupé. Il a été l'un des hommes les plus influents de ma vie! Il a changé et façonné ma vie (sic)», a-t-elle commencé.

Madonna a ensuite rappelé qu'elle était tellement déterminée à rencontrer Seymour Stein, alors qu'elle tentait d'être signée en maison de disque au début des années 80, qu'elle l'a rencontré pour la première fois à l'hôpital où il se remettait d'un traitement pour une maladie cardiaque.

AFP

«Lorsque je l'ai rencontré, il était allongé dans un lit d'hôpital, vêtu d'un caleçon et d'un marcel! Il avait une canule dans le nez et un goutte-à-goutte dans le bras! Il souriait comme le chat du Cheshire», a poursuivi la reine de la pop. «Je portais mon boombox géant, prête à lui faire écouter ma cassette immédiatement! Il a souri et ri quand il m'a vue et m'a demandé si j'étais de la famille de la Vierge Marie! Hahahhahahaa. Je savais qu'on s'entendrait bien. Je lui ai fait écouter ma chanson (Everybody) plusieurs fois. Il m'a signé sur son label le jour même!»

Pour conclure son post, Madonna a remercié Seymour Stein d'avoir décelé son potentiel et d'avoir changé le cours de sa vie «pour toujours».

«Je pleure en écrivant cela. Les mots ne peuvent pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, après des années de travail, de misère et de portes claquées au nez», a-t-elle ajouté.

«Tous ceux qui ont connu Seymour savent sa passion pour la musique et son goût sans faille. Il avait une oreille unique! Il était intense, incroyablement drôle, un peu fou et profondément intuitif. Très cher Seymour, tu ne seras jamais oublié! Merci!»