Ministère de l’Économie: un fonctionnaire d’expérience congédié en raison de son rôle au PQ

Après dix ans au service de l’État, un fonctionnaire du ministère de l’Économie vient d’être congédié en raison de son rôle partisan au Parti Québécois. Paul St-Pierre Plamondon dénonce un geste «injuste» et «illégal», cautionné selon lui par le ministre Pierre Fitzgibbon.

Suspendu sans solde depuis le 23 février, Stephan Fogaing est chassé de la fonction publique. Le ministère refuse que son conseiller en développement industriel pour le secteur aérospatial soit également porte-parole sectoriel du PQ pour la Diversité et la Citoyenneté. L’employé a reçu une lettre de congédiement vendredi dernier.

Le fonctionnaire avait pourtant obtenu un avis favorable de ses supérieurs avant d’accepter ce rôle bénévole. Mais dans les jours qui ont suivi sa nomination comme représentant du PQ, un «changement de direction drastique» s’est opéré à l’interne. Malgré plusieurs demandes, Stephan Fogaing n’a jamais obtenu le fondement juridique de cette décision.

«C’est une déception parce que je ne méritais pas d’en arriver là, se désole-t-il, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. Ça fait quand même dix ans que je travaille au ministère de l’Économie.»

Le syndicat a déposé des griefs pour contester la suspension et le congédiement du travailleur, qui seront entendus éventuellement devant un arbitre. Mais d’ici là, l’homme diplômé en génie aérospatial n’a d’autre choix que d’évaluer les autres options qui s’offrent à lui dans son secteur d’activité.

Caution tacite

Le ministre Pierre Fitzgibbon, qui est au courant de la situation de Stephan Fogaing, a assurément une responsabilité dans cette décision, estime le chef péquiste. Au minimum, le superministre de l’Économie et de l’Énergie a donné sa «caution tacite», insiste PSPP. Mais il y a peut-être plus.

«Quand on a un avis préliminaire, un avis qui autorise un comportement de la part de l’employeur et que tout change à 180 degrés du jour au lendemain sans que [...] l’employeur soit capable d’expliquer les raisons juridiques, il faut conclure à une intervention politique. En tout cas, les chances que ce soit une intervention politique sont très élevées», affirme-t-il.

À l’heure où l’implication politique est en baisse, le leader souverainiste déplore qu’un employé du secteur public doive payer aussi cher son implication bénévole auprès du PQ.

«Les fonctionnaires ont un apport important, non seulement à l’État québécois, mais à la réflexion sur l’avenir de l’État québécois et si on contraint les fonctionnaires au mutisme, on les empêche de s’impliquer politiquement et de s’exprimer librement, dans les limites raisonnables déjà prévues par la loi au niveau de loyauté, on nuit assez gravement à mon avis à la démocratie.»

Incompatible

Le ministère de l’Économie juge pour sa part que la fonction de co-porte-parole d’un parti politique est incompatible avec celle de fonctionnaire. Un employé de l'État doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques, insiste le porte-parole Jean-Pierre D'Auteuil.

Au cabinet de Pierre Fitzgibbon, on assure que le ministre n’est pas intervenu. «Il s’agit d’un dossier relevant des ressources humaines du ministère.»