Nager à travers les ennuis de santé: Édouard Fullum-Huot vise les Jeux olympiques de Paris

Les deux dernières années n’ont pas été de tout repos, mais les efforts et la persévérance du nageur Édouard Fullum-Huot ont été récompensés lors des Essais nationaux quand il a obtenu son billet au sein de l’équipe nationale au 4x100 m libre en prévision du championnat mondial.

Victime d’une fracture à un doigt lors d’un incident banal de basketball, le nageur du club Pointe-Claire a craint le pire quand les radiographies ont démontré qu’une tumeur s’était formée dans un de ses doigts.

« Tu n’aimes jamais recevoir ce genre d’appel, a raconté Fullum-Huot. Il y a toujours une petite crainte que la tumeur soit cancéreuse. J’ai été opéré en avril 2022 après les Essais et j’ai été deux mois sans m’entraîner. Ils m’ont fait une greffe d’os de mon poignet à mon doigt. »

Quand il a repris le collier en juillet en prévision des championnats canadiens d’été qui se déroulaient à côté de chez lui au stade olympique, il craignait le pire. À son retour, il a porté une orthèse afin de protéger son doigt quand sa main touchait le mur lors des virages.

« J’avais des doutes à mon retour, a-t-il reconnu. Les deux semaines avant le championnat canadien ont été vraiment difficiles. J’avais pris du retard et je recommençais pratiquement à zéro. »

« Malgré tout, on a gagné le relais 4x100 m avec Pointe-Claire et ce fut de très beaux moments avant mon départ pour la Floride, d’ajouter Fullum-Huot. C’est moi qui terminais le relais et j’ai réussi pour la première fois un temps dans les 49 secondes. »

Le rêve de la NCAA

Avant son opération, le nageur de 20 ans avait entrepris des démarches afin de réaliser son rêve d’évoluer dans la NCAA. Parallèlement, il s’entraînait à temps plein et mettait les bouchées doubles à l’école afin de faire son cégep en deux ans et de répondre aux critères de la NCAA.

À son arrivée en Floride, Fullum-Huot a passé une batterie de tests.

« J’ai passé des scans sur mes deux mains afin de vérifier s’il n’y avait pas d’autres enchondromes. J’ai reçu le feu vert des médecins et je suis rétabli à 100 %. »

Les bourses d’études complètes sont très limitées en natation et les Gators de Florida n’avaient pas approché le nageur québécois.

« C’est moi qui ai fait les premiers pas, a-t-il raconté. Après plusieurs discussions, j’ai obtenu une bourse partielle et profité de frais de scolarité similaires à ceux des Américains. Je me suis acheté un billet d’avion pour Gainesville et j’ai sauté dans le vide. Mon rêve de petit gars se réalisait. »

« Parce que j’ai obtenu de bons résultats à ma première saison dans la NCAA, ma bourse va augmenter l’an prochain », de poursuivre celui qui s’entraîne sous la houlette de Martin Gingras à Pointe-Claire.

« Je n’ai raté ma sélection au 50 m libre que par 0,1 s. Je suis sur la bonne voie pour les Jeux de Paris en 2024. Avec les Gators, plusieurs nageurs de partout dans le monde vont tenter de se qualifier pour Paris. Le calibre est très relevé. »

Un coach pas surpris

Gingras n’est pas tombé en bas de sa chaise quand son protégé a obtenu son billet pour les mondiaux qui se dérouleront du 14 au 30 juillet à Fukuoka, au Japon.

« Ça s’en venait, a-t-il affirmé. Édouard a super bien nagé en décembre. Son chrono est une évolution normale. Il a démontré beaucoup de résilience dans les deux dernières années et il a maturé beaucoup. C’est un cheminement normal pour un jeune homme de cet âge-là, encore plus pour les sprinters. »

En plus de Fullum-Huot, Eric Brown et Patrick Hussey sont les deux autres nageurs du club de Pointe-Claire qualifiés pour le mondial. Brown a réussi le standard de World Aquatic sur 800 m, en plus de gagner les épreuves du 400 m et du 1500 m, et Hussey a remporté l’argent au 200 m libre.

« C’est vraiment exceptionnel et je suis vraiment fier, a mentionné Gingras. À l’exception de l’an dernier où Eric et Patrick se sont qualifiés, c’est la première fois depuis 2012 qu’un nageur masculin va au mondial. C’est aussi la première fois que nous avons trois athlètes la même année. »

Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey complètent le contingent québécois au sein de l’équipe nationale.