NBA: le Montréalais Chris Boucher dominant dans une victoire des Raptors

Le Montréalais Chris Boucher a offert une excellente performance aux Raptors de Toronto en tant que sixième joueur, mardi au Spectrum Center, en route vers une victoire de 120 à 100 face aux Hornets de Charlotte.

L’ailier format géant a connu sa deuxième soirée la plus productive de la campagne en amassant 21 points. Il en avait obtenu 22 dans un gain aux dépens des Mavericks de Dallas, au mois de novembre.

Employé pendant 27 minutes, Boucher a su tirer le maximum de ses opportunités. Il a réussi trois de ses quatre tentatives du centre-ville et six de ses sept lancers francs, un sommet d’efficacité chez les «Raps».

Ce match fera un grand bien à l’athlète de 30 ans, qui a été limité à moins de 10 points à 15 de ses 20 derniers duels.

Boucher n’a pas agi seul dans cette victoire décisive du club de la Ville Reine. Pascal Siakam a brillé avec un double-double de 22 points et 14 rebonds. Amorçant la rencontre sur le banc, Will Barton a quant à lui surpris en récoltant 20 points.

Bryce McGowens a été le joueur des Hornets le plus dangereux, inscrivant 20 points.

Avec trois matchs à disputer avant la conclusion du calendrier régulier, les Raptors (40-39) voudront protéger jalousement le huitième échelon de l’Est. Ils affronteront toutefois deux fois la deuxième meilleure formation de l’association, les Celtics de Boston, avant de terminer leur campagne face aux puissants Bucks de Milwaukee, eux qui pointent au premier rang.

Du grand Embiid

Au Wells Fargo Center, Joel Embiid a prouvé pourquoi il était un candidat au titre du joueur par excellence du circuit Silver en étant étincelant dans un gain de 103 à 101 des 76ers de Philadelphie face aux Celtics.

Le centre camerounais a ajouté pas moins de 52 points au tableau, en plus de récolter 13 rebonds et six mentions d'assistance.

Il est ainsi devenu le troisième joueur évoluant à sa position dans l'histoire de la NBA à connaître trois matchs de 50 points ou plus en une seule saison, après les légendaires Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabaar.

«Ce gars vient de marquer la moitié de nos points dans un match de la NBA... la course au trophée du joueur par excellence est terminée», a lancé l'entraîneur-chef Doc Rivers après la rencontre, selon le réseau ESPN.