«Nous allons le revoir en 2024»: des Américains massés devant le palais de justice pour appuyer Trump

NEW YORK | Des dizaines de supporters de l’ancien président américain se sont réunis devant le palais de justice de Manhattan pour démontrer leur appui à Donald Trump pour les prochaines élections.

« Nous allons le revoir en 2024 », affirme Slicktor Victor, de New York, arborant une casquette USA.

Photo Camille Payant / Journal de Montréal

Ses vêtements étaient plus sobres que ceux de la plupart de ses comparses. Les couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau américain étaient bien visibles chez les partisans, tout comme le célèbre slogan de Donald Trump « Make America great again ». Ceux-ci se pavanaient allègrement devant les dizaines de caméras présentes pour l'occasion.

Tous les pro-Trump s’entendent pour dire que les accusations qui seront portées contre l’ex-président républicain ne lui nuiront pas et qu’il sera en mesure de revenir au pouvoir en 2024.

Photo Camille Payant / Journal de Montréal

« Cela va l’aider à long terme », mentionne Priuz, de New York, deux casquettes rouges sur la tête.

Photo Camille Payant / Journal de Montréal

Certains vont encore plus loin dans leurs critiques du processus judiciaires qui débutera mardi après-midi.

«Cc’est un travestissement de la justice pour un crime qu’il n’a pas commis », martèle Michael Picard, 34 ans, du Connecticut.

Photo Camille Payant / Journal de Montréal

Contre-manifestations

De l’autre côté d’une mince clôture, des partisans d’un processus judiciaires martelaient « Trump’s a dick [Trump est un ??] ».

Un partisan de l’ex-président républicain s’est mêlé à la foule, criant « Trump n’est pas coupable ».

Malgré ces petites échauffourées, l’ambiance est somme toute respectueuse sous le soleil de New York.