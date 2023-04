Nouvelle mouture du 3e lien: Gilles Lehouillier enthousiaste à l’idée d’un tramway

La nouvelle mouture du troisième lien qui inclurait un tramway circulant dans son propre tunnel enthousiasme le maire de Lévis.

«À partir du moment où on va en tunnel, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un tramway qui va entre les deux rives. L’idée d’un tramway m’intéresserait énormément», a lancé Gilles Lehouillier, en mêlée de presse mardi matin, en marge de l’annonce à la Davie.

«Métro»

Il a rappelé qu’il a souvent parlé de «métro» pour qualifier le transport collectif qu’il imagine dans le troisième lien. «On commence à s’approcher pas mal d’un métro si on avait un tramway souterrain!»

Le maire réagissait à la nouvelle qui a coulé mardi matin, selon laquelle la CAQ changerait encore une fois ses plans pour le futur troisième lien. Au lieu d’un bitube dans lequel passeraient surtout des voitures, avec des voies réservées aux autobus à certaines périodes, le gouvernement Legault viserait de faire passer les voitures dans un tube à deux étages et un mode de transport en commun lourd dans l’autre tube.

Gilles Lehouillier a cependant rappelé qu’il est pour lui «essentiel» que le projet inclue du transport automobile. Sans quoi, selon lui, le premier ministre François Legault faillirait à sa promesse.

Sans camions

Le fait que les camions seront exclus du futur tunnel ne l’embête pas, même s’il a maintes fois répété que le tunnel était nécessaire pour que les poids lourds puissent circuler dans une voie de contournement pour se rendre au Saguenay et sur la Côte-Nord. «Ça va permettre d’enlever la pression sur les ponts et peut-être d’atteindre une certaine fluidité que ne peut plus offrir le pont Pierre-Laporte depuis 1989.»

Pour lui, c’est une «bonne nouvelle» que le gouvernement parle d’une annonce d’ici quelques semaines.