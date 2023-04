Plus de 3000 pertes d’emplois lors de licenciements collectifs en 2023

Plus de 3000 personnes ont perdu leur emploi lors de licenciements collectifs depuis le début de l’année, un phénomène qui risque de s’accentuer, selon un expert.

« On s’en va vers une montée des licenciements. Il y a la venue foudroyante du commerce électronique. Le détail est touché », lance Jean-Claude Bernatchez, professeur de relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

« L’inflation a provoqué une réduction de la demande de certains services, notamment de la restauration », souligne-t-il.

Il y a licenciement collectif lorsque l’employeur remercie 10 travailleurs ou plus.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le ministère du Travail en recense 9529, note l’expert en relations industrielles.

D’après lui, certains licenciements pourraient être le reflet d’une nouvelle manière d’organiser le travail plus marqué qu’avant par l’intelligence artificielle.

« Dans les ports, les emplois vont changer. Ils continueront d’embaucher, mais la nature du travail sera bouleversée », affirme le professeur Jean-Claude Bernatchez.

Stagnation des embauches

Pour Matthieu Arseneau, chef économiste adjoint à la Banque Nationale, il faut être prudent avec les licenciements collectifs vu que l’on ne sait pas si les travailleurs touchés se sont retrouvé un nouvel emploi.

« Il y a clairement des signes de ralentissement du marché de travail pour les premiers mois de l’année. Il n’y a pas eu de création d’emplois à temps plein depuis deux mois », prévient cependant M. Arseneau.

« On est peut-être plus au stade de gel d’embauches à ce moment-ci, plutôt que des pertes importantes. On parle de stagnation des embauches étant donné la prudence des entreprises », résume-t-il.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque