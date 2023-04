Poids corporel: «C’est le cerveau qui est le boss»

L’être humain a beaucoup moins de contrôle qu’il ne le croit sur son poids corporel, selon une étude menée par une équipe de recherche de l’Université Laval et du Centre de recherche de l’IUCPQ, qui révèle que le cerveau joue un rôle important par rapport au chiffre indiqué sur le pèse-personne.

Les diètes strictes, les régimes alimentaires, l’exercice physique et la bonne volonté de ceux qui désirent perdre du poids pourraient être très peu utiles, selon l’étude menée par Benoît Arsenault, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur à l’IUCPQ.

Cette étude a démontré que les régions génétiques associées à l’indice de masse corporelle (IMC) influençaient les concentrations de plusieurs protéines exprimées dans le cerveau et que les facteurs génétiques pourraient expliquer jusqu’à 50 à 75% de la variance de l’IMC dans la population.

Il était déjà connu que plusieurs centaines de régions génétiques qui influençaient le poids corporel, mais leurs fonctions restent encore inconnues à ce jour.

L’équipe s’est donc penchée vers une région qui influence notamment la sensibilité au sentiment de récompense associé à la prise alimentaire. Cette région du cerveau, nommée cortex préfrontal dorsolatéral, influencerait aussi la régulation de l’appétit et de la satiété.

«On ne savait pas quelles protéines avaient un rôle à jouer dans les différences de poids d’une personne à l’autre. Donc nous, avec des techniques d’analyse génétique, on a été capables d’identifier une soixantaine de ces protéines», explique M. Arsenault.

Courtoisie Benoît Arsenault

La paresse, un mythe

La découverte établit que les gènes identifiés encodent des protéines qui influenceraient le poids corporel via leur expression dans le cerveau.

Avec ces résultats, l’étude brise le mythe de la personne qui est en surpoids par manque de volonté et paresse. Le chercheur souligne que la plupart des gens vivant avec un surpoids et qui ont essayé un régime amaigrissant n’ont pas eu les résultats escomptés et que «c’est le cerveau qui est le boss».

«On pense que notre étude peut expliquer en partie pourquoi ces régimes-là ne fonctionnent pas [...] il y a des mécanismes neurobiologiques qui vont empêcher cette perte de poids là», précise M. Arsenault.

Pour la suite, le chercheur cherchera à établir la fonction exacte de ces protéines et sur quels systèmes biologiques elles exercent une influence.

«Parce que le poids, ce n’est pas juste la prise alimentaire, mais aussi la dépense énergétique dans une journée, le sommeil – qui joue un rôle important dans le poids – et la gestion du stress», ajoute-t-il.