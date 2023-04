Qui sont ces nouveaux milliardaires du sport?

Le magazine spécialisé Forbes a publié des données fraîches sur les états financiers de richissimes personnalités, mardi, et dans le monde du sport, LeBron James et Tiger Woods passent à l’histoire une fois de plus, mais pas en raison de leurs performances sur le terrain.

Effectivement, les deux hommes font partie d’un groupe de 12 nouveaux milliardaires ayant fait leur apparition dans les classements de la publication de renom. En juin dernier, celle-ci avait indiqué qu’ils sont les premiers athlètes de l’histoire à atteindre le plateau du milliard de dollars en termes de valeur. Ainsi, le golfeur Woods et le joueur de basketball James sont respectivement à 1,1 et 1 milliard $ grâce à leur rémunération des dernières années et à leurs lucratifs contrats de commandite.

Outre le duo, quelques gens d’affaires ont fait leur entrée dans le groupe sélect, dont le propriétaire des Jets de New York, Robert Johnson (3,4 milliards $). Celui étant aussi à la tête de l’entreprise Johnson & Johnson a repris les commandes des avoirs de sa famille après avoir agi comme ambassadeur du gouvernement américain au Royaume-Uni pendant quatre ans.

Le grand patron de Maple Leaf Sports & Entertainement, Larry Tanenbaum, se trouve également dans ce top 12 de prestige en vertu de sa valeur nette de 2 milliards $. Son entreprise est à la tête des Maple Leafs, du Toronto FC, des Raptors et des Argonauts. À 1,9 milliard $, David Blitzer n’a pas à rougir de ses propriétés, lui qui possède entre autres les Steelers de Pittsburgh, les 76ers de Philadelphie, les Devils du New Jersey et le Real Salt Lake.

Mark Davis (Raiders de Las Vegas, 1,9 milliard $), Amy Adams Strunk (Titans du Tennessee, 1,7 milliard $), Irving Grousbeck (Celtics de Boston, 1,6 milliard $) et la famille Steinbrenner constituée de Hal, Jennifer et Jessica (Yankees de New York, 1,3 milliard $ chacun) sont d’autres propriétaires de concessions sportives figurant dans le palmarès. Celui-ci est complété par Toto Wolff, président et chef de la direction de l’écurie de Formule 1 Mercedes.