Réforme Dubé: l’approche lucide et constructive de PSPP

Dès le dépôt du projet de loi mammouth du ministre Christian Dubé «visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace», le Parti libéral du Québec et Québec solidaire se sont tirés royalement dans le pied.

En sortant leurs gros mots sans même avoir lu les 302 pages du projet de loi 15, pour reprendre l’expression mythique de Jacques Parizeau, les deux partis d’opposition se sont autopeluredebananisés comme des pros.

En réaction à la création éventuelle de l’agence Santé Québec, le chef libéral Marc Tanguay, fier de sa flèche, a traité Christian Dubé de «miniministre». Optant quant à lui pour l’effet bœuf, le chef parlementaire de QS Gabriel Nadeau-Dubois accusait M. Dubé de réaliser le wet dream de Gaétan Barrette, l’ex-ministre honni de la Santé.

Parce qu’ils en ont tartiné trop épais, trop vite, ils se sont retrouvés Gros-Jean comme devant. L’art de compter dans ses propres buts.

Une exception : Paul St-Pierre Plamondon. Vendredi, le chef péquiste annonçait son intention de «collaborer» avec le gouvernement afin d’«améliorer» le projet de loi 15.

Il dit promettre une «attitude collaborative et constructive en commission parlementaire pour apporter des propositions concrètes qui émanent de la population et du personnel du réseau». L’art de compter dans le bon but.

Patience à bout

Devant les graves dysfonctions de leur réseau de santé, la patience des Québécois est usée. Tellement qu’elle risque aussi de frapper les libéraux et les solidaires s’ils ne s’inspirent pas de l’approche constructive, mais aussi lucide, de PSPP. Le mea culpa de GND ce mardi est en effet le bienvenu.

La raison en est simple. Au Québec, les enjeux en santé sont immenses. Le réseau craque de partout. L’accès à un médecin de famille est encore trop difficile.

Obtenir un suivi rapide auprès d’un médecin spécialiste ou une chirurgie dans un délai raisonnable est moins probable que de gagner à la loterie.

L’offre en ressources d’hébergement pour les personnes aînées en perte d’autonomie ou pour adultes en situation de handicap intellectuel est indigne d’une société avancée.

Le virage attendu depuis 20 ans vers des soins à domicile accessibles et de qualité n’est même pas entamé. Les soins palliatifs sont de plus en plus les parents pauvres des soins de fin de vie. Les proches aidants se sentent orphelins de l’ex-ministre Marguerite Blais.

Déshumanisation

La déshumanisation du réseau inquiète aussi plus que jamais. Le privé gagne de plus en plus de terrain. Or, ses deux seuls attributs sont de vampiriser le réseau public et de favoriser la santé des mieux nantis au détriment de la majorité de la population.

Bref, la liste des déficiences du réseau public est aussi longue que l’attente interminable dans nos urgences.

Mais attention. C’est parce que les enjeux sont multiples que les partis d’opposition, tout comme la société civile, tout en s’ouvrant à un débat plus constructif, ne doivent pas abdiquer pour autant leur esprit critique.

Le projet de loi 15 ratisse très large. Il commande donc qu’on puisse identifier clairement ce qu’il a de bon, mais aussi de moins bon ou de mauvais. C’est à ce prix uniquement, si le ministre Dubé se met en mode «écoute» comme il le promet, qu’il pourra être véritablement amélioré.

C’est pourquoi, dans ce long débat qui s’amorce à peine, les effets de toge et les coups de gueule ne passeront pas la rampe. Ni, à l’autre extrême, une absence complaisante d’esprit critique.