Canadien: l’agonie se poursuit face aux Red Wings

Les joueurs du Canadien ont tenu le coup aussi longtemps qu’ils ont pu dans cette saison difficile. Mais, il semble que le réservoir d’essence soit rendu à sec.

Mardi soir, face aux Red Wings, une équipe qui ne comptait que quatre victoires de plus, les Montréalais n’ont jamais été dans le coup. Dans un Centre Bell quelque peu dégarni, ils se sont inclinés 5 à 0, subissant un deuxième jeu blanc consécutif.

Non, le Tricolore n’a pas été dominé comme ce fut le cas, samedi, face aux Hurricanes. Néanmoins, les hommes de Martin St-Louis n’ont été que très peu menaçants.

Quatrième jeu blanc

Pour son retour au jeu, Ville Husso, qui avait raté les sept dernières rencontres en raison d’une blessure, en a eu une facile. C’est sans trop de problèmes qu’il a repoussé les 23 tirs dirigés vers lui.

Il s’agissait d’un quatrième jeu blanc cette saison pour le Finlandais, un deuxième contre le Canadien.

À l’autre bout de la patinoire, Cayden Primeau obtenait un deuxième départ en quatre matchs. En matinée, l’entraîneur-chef du Canadien avait laissé sous-entendre que l’évaluation se poursuivait dans le cas du gardien de 23 ans.

En apparence, le jeune américain, à qui il reste une autre année de contrat, a connu une première moitié de la rencontre hasardeuse, cédant à trois occasions sur les 10 premiers tirs des visiteurs.

À sa décharge, il faut admettre qu’il n’obtenait alors pas beaucoup d’aide de ses coéquipiers.

« Cayden a bien fait lors des deux matchs qu’il a joués, a soutenu St-Louis. Ce soir, on s’est tirés dans le pied. Devant lui, on a commis des erreurs individuelles. »

David Perron s’est échappé après avoir été oublié par Johnathan Kovacevic et Joel Edmundson en zone neutre. Puis, Justin Barron a perdu la rondelle dans ses patins avant que Matt Luff n’inscrive le troisième but du match.

À ce moment, il subsistait encore un peu d’espoir dans le camp Tricolore. Toutefois, trois punitions consécutives dans les six dernières minutes de la deuxième période ont anéanti ce qui pouvait rester d’étincelle.

Ce qu’on a remarqué...

BLANCHI DEUX FOIS DE SUITE

Subir l’affront de deux jeux blancs consécutifs, ce n’était pas arrivé au Canadien depuis les 17 et 19 mars 2018. Le Tricolore a été blanchi lors des dernières 121 min 25 s. Rafaël Harvey-Pinard, face aux Panthers, a été le dernier buteur des Montréalais.

TROIS POINTS POUR PERRON

Avec ses trois points, David Perron en compte désormais 14 en 26 matchs contre le Canadien. Le superbe but qu’il a inscrit en échappée était le cinquième de sa carrière contre le Tricolore. Il en a jouté un sixième en troisième période.

FARRELL AVEC SUZUKI

Sean Farrell a obtenu un splendide vote de confiance de son entraîneur-chef en étant promu sur un trio piloté par Nick Suzuki. « Avec tous les blessés qu’on a, ça donne une chance à Sean de jouer avec Nick », a lancé St-Louis en matinée.

PEU DE REPOS POUR MATHESON

Encore une fois, Mike Matheson s’est retrouvé sur la patinoire pendant pratiquement la moitié du match. Stéphane Robidas l’a délégué sur la surface de jeu pendant 26 min 15 s.

LA RETRAITE POUR JOANNETTE

C’était le chant du cygne pour l’arbitre Marc Joannette qui, après 25 ans de service, tire sa révérence. Au cours de ce quart de siècle, le Verdunois a arbitré 1520 matchs de saison régulière et 170 de séries éliminatoires. Parmi ses faits d’armes, notons une présence aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver et des présences aux finales de la Coupe Stanley de 2008, de 2009 et de 2018.