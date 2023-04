Pourquoi les siestes nuisent-elles à votre sommeil?

Irritabilité, difficulté à se concentrer, manque d’énergie: la qualité du sommeil peut vraiment impacter la productivité de votre journée ainsi que votre santé à plus long terme, et peut réduire grandement les risques de maladies cardiovasculaires.

Voici quelques conseils pour arrêter de tourner de tous bords tous côtés et pour lutter contre l’insomnie une bonne fois pour toutes, rapportés dans The Telegraph mardi.

1. Effectuer quelques exercices matinaux

Après une nuit sans sommeil, des exercices matinaux peuvent aider à combattre l’insomnie pour la nuit suivante, tout en réduisant certains impacts négatifs qui s’installent à long terme à cause du manque de sommeil.

Cela permet notamment de réduire les risques plus élevés de maladies cardiovasculaires causées par l’insomnie, selon une étude qui a suivi plus de 92 000 adultes dans leur quotidien.

2. Évitez les siestes à tout prix

Aussi tentante soit-elle, la sieste réduit la «pression pour dormir» qui aide le cerveau à atteindre un sommeil profond durant la nuit, a expliqué le professeur Guy Leschziner, neurologue aux hôpitaux Guy et St Thomas à Londres, selon le média anglais.

Le mieux serait plutôt d’essayer de suivre une routine, en se levant et se couchant aux mêmes heures toute la semaine.

3. Surveillez votre alimentation

L’expert suggère d’éviter les «larges portions, surtout celles riches en glucides, tard le soir», a-t-il indiqué, qui impacteront le système digestif durant la nuit et pourraient causer une indigestion, des reflux et des ballottements.

De son côté, le Dr Guy Meadows, fondateur et directeur clinique de Sleep School, conseille de souper avant 18h, pour permettre à son système de bien digérer avant d’aller se coucher.

4. Éviter les biscuits

Dans la même lancée – et aussi difficile soit-il à entendre –, les diètes impliquant des sucres et des glucides raffinés causent encore plus de dommages sur le sommeil, selon une étude de l’Université de Colombie.

En effet, ces derniers produisent des hormones de stress, comme l’adrénaline, durant le sommeil. Il vaut ainsi mieux éviter de consommer des gâteaux et des biscuits lorsque l’insomnie fait partie du quotidien.

5. Une tasse de café, c’est bien, mais...

La consommation de café devrait être coupée après le dîner, car même une petite dose six heures avant le coucher peut avoir un énorme impact sur la qualité du sommeil. Il en va de même pour l’alcool, qui, malgré son effet sédatif, nuit grandement au sommeil.

«L’alcool va empirer la qualité du sommeil: même si plusieurs disent que l’alcool les aide à dormir, il détruit plutôt la qualité» puisqu’il interrompt le stade de sommeil qui permet de se sentir plus reposé, a expliqué le Dr Leschziner.

6. Rien ne sert de stresser

Si plusieurs craignent les effets de leur insomnie sur leur santé à long terme au point où cela les empêche de dormir, il faut se rappeler que quelques nuits à tourner dans tous les sens n’auront pas un si gros impact sur votre santé.

«Le cerveau et le corps humains peuvent s’adapter à toutes sortes de changements: [...] même une courte période de sommeil perturbé n’aura pas d’impact fondamental majeur à long terme, a conclu le neurologue. Obséder sur son sommeil va potentiellement empirer l’insomnie.»