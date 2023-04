«Super Mario Bros. le film»: Mario et Luigi au royaume des champignons (pas si) magiques

Mario, la mascotte de Nintendo, surfe sur la même vague que Sonic, celle de Sega, en devenant le héros d’un film d’animation d’action au scénario maigrelet.

Mario (voix, en version originale, de Chris Pratt) et Luigi (voix de Charlie Day) sont plombiers à New York. Un jour, une canalisation d’égout les transporte au Royaume Champignon où sévit Bowser (voix de Jack Black). Mario, séparé de Luigi, mettra tout en œuvre pour retrouver son cadet, faisant en chemin la connaissance de la princesse Peach (voix d’Anya Taylor-Joy) et s’alliant avec Donkey Kong (voix de Seth Rogen).

Dès les premières scènes, le scénariste Matthew Fogel et les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic montrent clairement leur volonté de séduire à grands coups de nostalgie la génération X, première à jouer à «Super Mario Bros.» en 1985. Les trois hommes utilisent donc les tableaux du jeu d’arcade, bruitages inclus, pour faire naviguer nos héros à travers le royaume imaginaire et dont l’usage devient malheureusement vite redondant.

Au contraire de «Sonic» dans lequel l’action et le délire bon enfant prenaient le pas sur tout, Super Mario Bros. le film s’avère bancal. L’univers sombre et violent de Bowster devient rapidement malsain et désagréable à l’écran, les fantômes aux yeux lumineux, les prisonniers dans leurs cages de métal descendant dans la lave et l’obsession violente de la tortue géante pour la princesse créant à certains moments un inconfort que voudront peut-être éviter les parents d’enfants sensibles. Car, en souhaitant courtiser à tout prix la génération X, les artisans du long métrage oublient les petits, pourtant leur public cible.

La rencontre et la bataille – ainsi que la poursuite subséquente inspirée de «Mario Kart» – entre Mario et Donkey Kong constituent le clou de ce Super Mario Bros. le film tant elle est réussie. Ce DK à la voix de Seth Rogen est une pure merveille d’amusement, de bonne humeur et de plaisanteries adaptées aux enfants. Quel dommage que cette veine joyeuse, colorée, loufoque et légère n’ait pas été exploitée pendant la totalité de ce long métrage qui ne tient malencontreusement pas ses promesses!

Note: 2,5 sur 5